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Ay tutulması Ankara’dan görülecek mi, ne zaman başlayacak? Kanlı ay tutulması nedir?

Yılın son tutulması olan kanlı ay tutulması merak konusu oldu. Peki, ay tutulması Ankara’dan görülecek mi, ne zaman başlayacak? Ay tutulması nedir? İşte ay tutulması ile ilgili tüm detaylar:
Ay tutulması Ankara’dan görülecek mi, ne zaman başlayacak? Kanlı ay tutulması nedir?

Vatandaşlar ay tutulması ile ilgili araştırmalara başladı. Geçtiğimiz ay gerçekleşen güneş tutulmasından sonra şimdi gözler ay tutulmasına çevrildi. Kasım ayının ilk günlerinde gerçekleşecek olan ay tutulması merak konusu oldu. Peki, ay tutulması Ankara’dan görülecek mi, ne zaman başlayacak? Ay tutulması nedir? Ay tutulması ile ilgili merak edilenler haberimizde.

 AY TUTULMASI ANKARA’DAN GÖRÜLECEK Mİ? 

Ay’ın renginin değiştiği ay tutulmasının gerçekleşmesine çok az kaldı. Ay tutulması Afrika, Asya ve Avrupa’dan gözlemlenebilecek. Kanlı ay tutulması olarak da bilinen tutulma gündüz saatlerinde gerçekleşeceği için Türkiye’den görülemeyecek. Dolayısıyla başkent Ankara’da ay tutulması görülemeyecek

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 AY TUTULMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? 

Bu senenin son tutulması olan kanlı ay tutulması dünya genelinde heyecanla bekleniyor. Tutulmaya saatler kala herkes gözlerini gökyüzüne dikmiş durumda. Bu yılın 2. tutulması olan ay tutulması yarın yani 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ay tutulması Türkiye saati ile 14.00’da başlayacak. Ay tutulması gündüz gerçekleşeceği için ülkemizden ve dolayısıyla Ankara’dan görülemeyecek.

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 KANLI AY TUTULMASI NEDİR? 

Ay tutulması, ayın kendi yörüngesinde giderken Dünya’nın gölgesine girmesiyle oluşuyor. Ay tutulması ay halinin dolunay olduğu zamanlarda gerçekleşebiliyor. Ay tutulması, Dünya’nın gölgesine girerek Güneş’ten aldığı parlaklığı kaybetmesiyle oluşuyor. Ay tutulması çoğunlukla senede 2 kere görülebiliyor. Ay tutulmasında ay sadece Dünya’dan yansıyan ışıkla aydınlanabildiği için kızıl bir renge bürünüyor. Bundan dolayı insanlar ve gök bilimciler ayın bu durumuna kanlı ay diyorlar.

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