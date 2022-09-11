Ayakkabı tamircisi: "Bu işi yapanların sayısı çok azaldı meslek artık bitiyor"

Çankaya’nın İşçi Blokları Mahallesi’nde ayakkabıcılık yapan Halit Bağlan, mesleğinin yok olmaya başladığına dikkat çekerek “50 senedir ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Bu işi yapanların sayısı çok azaldı. Bu meslek artık bitiyor” dedi.

Başkentte uzun yıllardır ayakkabıcılık ve ayakkabı tamirciliği yapan Halit Bağlan mesleğinin ülkemizdeki durumu hakkında gazetemize konuştu. Çankaya’da 50 senedir ayakkabıcılık yapan Bağlan, “Bu meslek artık bitiyor. Bizim işimizi hazır taban bitirdi. Hazır taban ortaya çıkınca bizim en büyük kazanç kapılarımızdan birisi yok oldu. Artık taban yapamıyoruz. Geçmişe göre kazancım çok azaldı. Bu meslek bu kadar kötü duruma 5-10 sene içerisinde geldi. Ben zamanında bu dükkânı satın aldığım için ayakta kalabiliyorum. Eskiden çok çalışır çok para kazanırdım şimdi çok çalışıp az para kazanıyorum” dedi.

Mesleği yok oluyor

Mesleğinin artık yok olmaya başlamadığını belirten Halit Bağlan, “50 senedir ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Bu işi yapanların sayısı çok azaldı. Bu meslek artık bitiyor. Bizim işimizi hazır taban bitirdi. Tabanı hazır plastik olan ayakkabılar tamir olmuyor. Taban tamiri olmayınca ufak tefek üstünde yamalık durumlar oluyor. Bu sanatın bitmesinin en büyük sebebi hazır plastik tabanların ortaya çıkmasıdır. Hazır taban ortaya çıkınca bizim en büyük kazanç kapılarımızdan birisi yok oldu. Artık taban yapamıyoruz. Eskiden kösele yapıyorduk. Ben 10-15 senedir kösele pençe yapmıyorum. Bu durum da işimizi bitirdi. Artık ufak tefek tamir işleriyle ayakta kalmaya çalışıyoruz. Örneğin spor ayakkabıların yüz kısmındaki tamirlerle geçinmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Eskiye göre kazancı azaldı

Geçmişe göre kazancının çok düştüğüne dikkat çeken Bağlan, “Geçmişe göre kazancım çok azaldı. Ben geçmişte bu dükkânı satın almıştım. Eskiden işimiz iyiydi, evimi ve arabamı o zamanlar aldım. Dört çocuğumu da okuttum evlendirdim. Fakat şu anki şartlarda ne dört çocuğa bakabilirim ne de evlendirebilirim. Hiç para kazanmıyor değilim. Evet, kazanıyorum ama kazandığım ile ancak karnımı doyurabiliyorum” ifadelerini kullandı.

“Bu mesleğe aşığım ben”

Yaptığı meslekte iyi olduğunu ve bu mesleği çok sevdiğini belirten Bağlan, “Bu meslek bu kadar kötü duruma 5-10 sene içerisinde geldi. Yakın zamanda değişmeye başladı. İşler azaldı. Artık çırak yetişmiyor bu meslekte. Çırak bulamıyorum. Gençlere öneriyorum bu mesleği, çünkü bir aileyi geçindirir bu meslek ama önü açık olmadığı için gençler yanaşmıyorlar. Benimle beraber ölüyor bu zanaat. Benimle beraber gidiyor bu meslek. Buradaki üç semtte benden başka ayakkabıcı yok. Ben bu mesleğe çok severek başlamıştım. Bu mesleğe aşığım ben ama yeniden genç olsam bu mesleğe başlamam, yapmam bu mesleği. Çünkü beni bu ayakkabı yapıştırıcıları zehirledi. Ben 50 senedir bu yapıştırıcıyı soluyorum. Hiç de sevmem kokusunu fakat her iş yapacağımda bu kokuya maruz kalıyorum. Bu yüzden tekrar genç olsam bu mesleği seçmem” dedi.

“Bu meslek biter”

Pandemide yaşadığı problemleri gazetemize anlatan Bağlan, “Pandemide ben bir süre dükkanı kapattım. Bir buçuk ay çalışmadım. Pandemiden sonra ara ara açmaya başladım. Baktım iş yok. Ben emekliyim, pandemide emekli maaşımla idare ettim ama emekli maaşım da tatmin edici değil. Yasaklar kalktıktan sonra 4-5 ay kadar sadece yarım gün çalıştım. Bu meslek biter. Alışveriş merkezleri gibi belli noktalarda dükkânlar olur. Onlar da çok pahalıya yapar bu işi. Benim gibi sokak aralarında ve mahallelerde bu işi yapan kalmaz. Ben de zamanında bu dükkânı satın aldığım için ayakta kalabiliyorum. Ben işten şikâyet etmezdim ama eskiye göre artık para kazanamıyoruz. Eskiden çok çalışır çok para kazanırdım şimdi çok çalışıp az para kazanıyorum” diyerek konuşmasını noktaladı.

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-