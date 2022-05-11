Ayaş’ta doğal gaz çalışmaları yeniden başlıyor

Ayaş’ta kış nedeniyle ara verilen doğal gaz altyapı çalışmaları yeniden başlıyor. Başkentgaz’ın geçen yıl başlattığı çalışmalarda kalan bölgelere de bu yıl sonuna kadar doğalgaz ulaştırılması bekleniyor.

Başkent’in çevre ilçelerinden Ayaş’ta kış nedeniyle ara verilen doğalgaz altyapı çalışmaları yeniden başlıyor.

Başkentgaz’ın 2021’de başlattığı altyapı çalışmalarıyla Ayaş merkezde bazı mahalleler geçen yıl doğalgaza kavuştu. Proje kapsamında ilçe merkezine depo yapıldı. Doğal gaz taşıma yoluyla depoya naklediliyor ve buradan altyapısı tamamlanmış, abonelikleri yapılmış meskenlere ulaştırılıyor.

1 HAFTAYA BAŞLIYOR

Ayaş’ın diğer bölgelerinde vatandaşlar ara verilen doğalgaz altyapı çalışmalarının ne zaman başlayacağını merakla bekliyorlardı. Edinilen bilgilere göre, Başkentgaz Ayaş’taki doğal gaz altyapı çalışmalarına 1 haftaya kadar kaldığı yerden yeniden başlıyor.

BU KIŞA KADAR DOĞALGAZSIZ EV KALMASIN

İkinci etap altyapı çalışması planlamasının Ayaş’ın tümünü kapsaması bekleniyor. Vatandaşlar 2022 kışına kadar Ayaş’ta her konutun doğal gaza kavuşmasını arzu ediyor.

TAŞIMA DOĞAL GAZDA KESİNTİ ENDİŞESİ

Bu arada, “taşıma doğal gaz randıman veriyor mu, kış ortasında kesintiler yaşanır mı” şeklindeki endişeleri sorduğumuz Başkentgaz yetkililerinden önemli bir açıklama geldi. Gazetemiz İlksayfa’ya konuşan firma yetkilileri “Bu Ayaş’a has bir uygulama değil. Başka bazı çevre ilçelerde de depo kullanılıyor. Doğal gaz tırlarla bu depolara taşınıyor, oradan da abonelere dağılım sağlanıyor ve şu an uygulanan hiçbir ilçede bir arz sıkıntısı yaşanmadı. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun” dedi.

GAZETEİLKSAYFA///