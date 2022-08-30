Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün 6 aydır kirada muhtarlık hizmeti yaptığını belirterek mağduriyetini dile getirdi. Aygün, “Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün mahalle konağı yapılacağı gerekçesiyle yıkılan muhtarlık hizmet binası muhtarı mağdur ediyor. Altı aydır kiracı olarak hizmet veren Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün, “ Şubat ayından bu güne kira ödüyorum. Mahallemize muhtarlık hizmeti verebilmek için bütün masrafları cebimden ödüyorum. Biran önce yetkililerin konu ile alakalı çalışmalar yapıp mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

Sağlık Ocağımızın Yenilenmesi Daha İyi Olur

Mağduriyetini gazetemize anlatan Muhtar Ferhat Aygün şu açıklamalarda bulundu; “Şubat ayının 23’ünde Keçiören Belediyesi’nden bana yazı geldi. Muhtarlık hizmet binasının boşaltılıp yerine mahalle konağı yapılacağı bildirildi. Bizde mahalleli olarak konu hakkında 22 sayfa imza topladık. Topladığımız imzalarda şunu belirttik. Bizim mahallemize mahalle konağı yapılmasına gerek yok. Bizim mahalle olarak sağlık ocağımız yetersiz geliyor. Sağlık ocağını yenilemeniz daha iyi olur dedik” şeklinde konuştu.

Aygün, “Mağduriyetim Giderilsin”

Muhtar Aygün, “ Mahalle konağı yapılacaksa da bir kısmını da mahalle sağlık ocağı olarak kullanalım dedik. Ama sesimizi duyuramadık. Hizmet binamızı boşalttık. Ben şuan muhtarlık ofisi olarak kullandığım yerin kirasını faturalarını ve kırtasiye masraflarını çocuklarımızın rızkından ayırdıklarımla ödüyorum. Bu ofisin giderlerini karşılamakta zorlanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlar toplantılarının birinde şu şekilde bir sözü vardı. ‘ Muhtarlarımı üzeni bende üzerim’ şeklinde bu sözünde dikkate alınmasını talep ederek yetkililerden bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. 6 aydır kiracıyım ve bizim muhtarlık ofisimizi yıktılar fakat halen mahalle konağı da yapılmadı” ifadelerini kullanarak biran önce mağduriyetinin bitirilmesini istedi.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-