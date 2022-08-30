  • BIST 3.164,96
  • Altın 1008.131
  • Dolar 18.1789
  • Euro 18.2095
  • Ankara 25 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 24 °C
»

Aygün: “Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi

Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün 6 aydır kirada muhtarlık hizmeti yaptığını belirterek mağduriyetini dile getirdi. Aygün, “Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.
Aygün: “Bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi

Keçiören Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün mahalle konağı yapılacağı gerekçesiyle yıkılan muhtarlık hizmet binası muhtarı mağdur ediyor. Altı aydır kiracı olarak hizmet veren Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Ferhat Aygün, “ Şubat ayından bu güne kira ödüyorum. Mahallemize muhtarlık hizmeti verebilmek için bütün masrafları cebimden ödüyorum. Biran önce yetkililerin konu ile alakalı çalışmalar yapıp mağduriyetimin giderilmesini istiyorum” dedi.

whatsapp-image-2022-08-29-at-14.54.28.jpeg

Sağlık Ocağımızın Yenilenmesi Daha İyi Olur

Mağduriyetini gazetemize anlatan Muhtar Ferhat Aygün şu açıklamalarda bulundu; “Şubat ayının 23’ünde Keçiören Belediyesi’nden bana yazı geldi. Muhtarlık hizmet binasının boşaltılıp yerine mahalle konağı yapılacağı bildirildi. Bizde mahalleli olarak konu hakkında 22 sayfa imza topladık. Topladığımız imzalarda şunu belirttik. Bizim mahallemize mahalle konağı yapılmasına gerek yok. Bizim mahalle olarak sağlık ocağımız yetersiz geliyor. Sağlık ocağını yenilemeniz daha iyi olur dedik” şeklinde konuştu.

whatsapp-image-2022-08-29-at-14.54.28-(2).jpeg

Aygün, “Mağduriyetim Giderilsin”

Muhtar Aygün,  “ Mahalle konağı yapılacaksa da bir kısmını da mahalle sağlık ocağı olarak kullanalım dedik. Ama sesimizi duyuramadık. Hizmet binamızı boşalttık. Ben şuan muhtarlık ofisi olarak kullandığım yerin kirasını faturalarını ve kırtasiye masraflarını çocuklarımızın rızkından ayırdıklarımla ödüyorum. Bu ofisin giderlerini karşılamakta zorlanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın muhtarlar toplantılarının birinde şu şekilde bir sözü vardı. ‘ Muhtarlarımı üzeni bende üzerim’ şeklinde bu sözünde dikkate alınmasını talep ederek yetkililerden bir an önce mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. 6 aydır kiracıyım ve bizim muhtarlık ofisimizi yıktılar fakat halen mahalle konağı da yapılmadı” ifadelerini kullanarak biran önce mağduriyetinin bitirilmesini istedi.   

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA-   

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devlet okulu da olsa özel okulda olsa giderleri karşılamak çok zor29 Ağustos 2022 Pazartesi 00:20
  • Genç Girişim ve Yönetişim Derneği'nden Geleneksel Yaz Buluşması27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:39
  • ANKABİR Genel Başkanı Gençer’den Hastane Talebi27 Ağustos 2022 Cumartesi 01:05
  • Başer; Haklarımızda iyileştirilme yapılmalı27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:42
  • Tedavi Aksatıldıkça Suça Eğilim Artıyor27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:27
  • Gastronominin Merkezi Olacağız26 Ağustos 2022 Cuma 00:37
  • Üretici dertli: Emek köylünün para aracının26 Ağustos 2022 Cuma 00:29
  • Söz Başkent Gençlerinin25 Ağustos 2022 Perşembe 05:00
  • Bağımlılık yaşı  13’e düştü25 Ağustos 2022 Perşembe 01:00
  • “Tek Tedavisi Glütensiz Diyet”24 Ağustos 2022 Çarşamba 00:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti