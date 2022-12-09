Bozankaya firması tamamen Türk mühendisleri ve ustaları tarafından üretilen Troleybüs ve Metrolarını tanıttı. Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, “Türkiye’ de ilk defa yerli metro üretiliyor. Troleybüs ve Metro üreten dünya tek firmayız” dedi.

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli otobüsünü üreten, ilk yerli raylı sistem ve metro ihracatını ve ilk yerli sürücüsüz metroyu hayata geçiren Bozankaya A.Ş, yerli bataryalı troleybüsleri ile dünya pazarlarına çıkmaya hazırlanıyor. Tasarımı ve üretimi yüzde 100 Türk mühendislerinin imzasını taşıyan yeni nesil troleybüsler, katener hattı (elektrik besleme hattı) olmadan yolcu taşıyabiliyor.

HEDEF İHRACAT

Bozankaya Yönetim Kurulu Başkanı Aytunç Günay, Türkiye’nin ilk 10 ihracatçısı arasına girmeyi hedeflediklerini belirtti. Yenilikçi, çevre dostu ve karbon salınımını asgariye indirgeyen üretimleriyle ‘sürdürülebilir bir dünya’ için çalıştıklarını kaydeden Günay, “Elektrikli ticari araç üretimi konusunda Türk teknolojisini hem ülkemizde hem de dünyada temsil etmekten gurur duyuyoruz. Ar-GE’ye çok ciddi yatırım yapıyoruz. Müşteriye özel, ihtiyaçlara uygun tasarım ve üretim yapıyoruz. Ne mutlu bize, tasarım ve üretim konusunda, dünya devleriyle yarışacak bir ‘know-how’a sahibiz. Şimdi de “Avrupa’da ve Dünya’da Türkiye’yi temsil edecek yüksek teknolojili yeni nesil, bataryalı yerli troleybüslerimizle yola çıkıyoruz. ‘İklim dostu’ troleybüslerimiz şehirlerin iklim taahhüdünün yerine getirilmesine de katkı sağlayacak. Bugün Avrupa’da tüm şehirlerde iklim planları yapılıyor ve karbon salımı düşük ulaşım projeleri öncelikli olarak hayata geçiriliyor. Hem başlangıç hem de işletme maliyetlerinin düşük olması, daha fazla yolcu taşıyabilmesi, çevre dostu bir proje olması, enerji tasarrufu sağlaması gibi çok sayıda özelliği ile dünyanın tüm büyük şehirlerinde ideal bir çevreci ulaşım çözümü olacak. Katener hattına bağlı kalmadan ihtiyaç duyulan tüm güzergahlarda çalışabilmesi ile trafik sorunlarının çözümünde önemli rol oynayacak. Yüzde 100 yerli, yüzde 100 Türk mühendisliği eseri olan araçlarımızla Türk teknolojisini hem yurt içi ve hem de yurt dışında temsil etmekten dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.

YENİ PAZARLAR GÜNDEMDE

Günay, yeni pazarlar için çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "İnovatif çözümlerimiz Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok köşesinde ilgi görüyor. Bu büyük markalarla ortak dev projeler gerçekleştirebilecek olanakları karşılayabilen tek yerli firma biziz. Yeni pazarlar gündemimizde. Özellikle Güney Amerika, Avrupa ve ASEAN ülkelerine yoğunlaştık. Çok yakın gelecekte bu kıtalarda da Türk markası Bozankaya araçlarını görmek mümkün olacak" dedi.

DÜNYA’DA TÜRK İMZASI VAR

Yurt dışında Almanya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg gibi Avrupa ülkelerinde yaklaşık 20 farklı şehirde Bozankaya’nın üretimi ve tasarımına sahip elektrikli otobüsler toplu ulaşım ağında hizmet veriyor. Romanya'nın Timişoara ve Yaş kentleri için toplam 56 araçlık tramvay filosunu da Bozankaya üretiyor. Şu ana kadar bu araçlardan 13 adeti Timişiora, 9 adeti Yaş kentlerinin toplu taşıma ağına katıldı. Kalan araçların teslimatı da 2024 yılına dek peyderpey tamamlanacak. Dünyanın en yoğun metro hatlarından biri olan Tayland-Bangkok Metrosu-Bangkok Green Line Metro Hattı’nda, Siemens ortaklığıyla ile ürettiği metro araçları her gün 1 milyondan fazla yolcu taşıyor. Bu proje ile 50 milyon Euro’luk bir ihracat gerçekleştiren firma, 2019 ve 2020 yılında imzaladığı projeler ile de yaklaşık 200 milyon Euro’luk bir ihracata imza attı. Bozankaya, Alman ticari araç üreticisi MAN, Siemens ve Fransa merkezli Alstom firmalarıyla da uluslararası projelerde ortaklıklarına devam ediyor.

PROJELER ÖDÜL ALDI

Bozankaya’nın Romanya’nın Timişoara kentine gönderdiği bataryalı tramvay ise katener hattına bağlı kalmadan 70 kilometre menzil yapabilme özelliğine sahip. Kendi kategorisinde ‘bataryayla en uzun menzil yapma özelliği’ ile bir dünya rekoruna imza attı. Bu proje şirkete, raylı sistem teknolojileri alanında Avrupa'nın en saygın otoritesi Avrupa Raylı Sistemler Kümelenmeleri Birliği (ERCI) tarafından verilen “Avrupa'nın en inovatif şirketi” ödülünü getirdi. Bozankaya, 2015 yılında dünyanın en prestijli iş dünyası ödüllerini veren ABD merkezli pazar araştırması ve danışmanlık firması Frost &; Sullivan’ın Mükemmellik Ödülleri’nde de “Avrupa’nın En İyi Firması” seçildi. Bunun yanında Romanya Akıllı Şehir Derneği tarafından organize edilen, Romanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ROPAT 2022 Toplu Taşıma Galasında “Toplu Taşıma İçin En İyi Teknoloji” kategorisinde “Timişoara’da Toplum Taşıma İyileştirme Programı” kapsamında gerçekleştirdiği proje ile ödül aldı.

Faruk Gökyurt / İLKSAYFA