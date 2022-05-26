Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği'nden Dezavantajlı bireylere yardım eli

Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği Başkanı Av. Arzuman Azaflı, ihtiyaç sahibi engelli bireylere tekerlekli sandalye ulaştırdıklarını kaydederek, "Dezavantajlı gruplar için imkânlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi.

Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği, ihtiyaç sahibi engelli bireylere dört adet tekerlekli sandalye hediye etti.

Dezavantajlı gruplara yardımlarının sürdüğünü söyleyen Azaflı Sosyal Yardım ve Kültür Derneği Başkanı Av. Arzuman Azaflı "Derneğimiz kuruluş amacı doğrultusunda çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda, ihtiyaç sahibi insanlarımıza ulaşmak için yoğun mesai harcıyoruz. Şimdi de dört engelli vatandaşımıza tekerlekli sandalye hediye ettik. Amacımız, engelli vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmak ve yaşam kalitelerini bir nebze de olsa artırmak. Bize bu yardım da desteklerini sunan Azaflı Hukuk Bürosu ve çalışanlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın her daim yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ-