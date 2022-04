Bakan Varank: İstanbul, en çok yatırım yapılan 4'üncü şehir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, DESIGNHUB-IST Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin açılışında yaptığı konuşmada, İstanbul'un en çok yatırım yapılan 4'üncü şehir olduğunu söyledi.

Bakan Varank, Atatürk Kültür Merkezi projesinin yıllarca engellendiğine de dikkat çekerek, "Konuyu ideolojik saplantı, bir kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürerek ülkeye vakit kaybettirdiler. Yeni Atatürk Kültür Merkezi dünyanın önemli bir kültür ve sanat merkezi oldu" diye konuştu.



İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Yaratıcı Endüstriler Mali Destek Programı kapsamında Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı tarafından kurulan DESIGNHUB-IST Tasarım, Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin açılışı, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla üniversitenin Cibali'de bulunan kampüsünde gerçekleşti. Açılış konuşmalarının ardından Bakan Varank, yeni açılan merkezi ve üniversiteyi gezdi.



"ÜLKEMİZİN HER BİR KÖŞESİNİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığı güçlendiren Ar-Ge, inovasyon ve girişimcilik ekosistemini büyüttüklerini belirten Bakan Varank, "Bölgelerin kendine has özelliklerinden faydalanarak ülkemizin her bir köşesini adeta bir cazibe merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Bu projeleri de ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak paydaşlarımızla birlikte geliştirip uyguluyoruz. Ajanslarımızla bugüne kadar 24 binden fazla projeye 15 milyar liraya yakın destek sağladık" ifadelerini kullandı.





"129 PROJEYE 132 MİLYON LİRA DESTEK SAĞLADIK"



Finansman, insan kaynağı ve fiziksel altyapı ihtiyaçlarını gidermek üzere Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programını başlattıklarını belirten Varank, "Bu programda, ürün ve hizmetlerde katma değerin tasarımla artırılmasını ve özgün kültürel üretim süreçleriyle yerel zanaatların güçlendirilmesini önceliklendirdik. Program kapsamında bugüne kadar 129 projeye yaklaşık 132 milyon lira destek sağladık. Kadir Has Üniversitesi tarafından geliştirilen bu projeye yaklaşık 1,5 milyon lira destek sağladık" diye konuştu.





"BİLİŞİM VADİSİ 3 BİNİN ÜZERİNDE PERSONELE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR"



Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz yıl Bilişim Vadisinde bir Tasarım Kümelenmesi oluşturduk. Bilişim Vadisi, bugün bilgi ve iletişim teknolojilerinden yazılıma, elektronikten oyun geliştirmeye kadar yaklaşık 300 Ar-Ge firmasına ve 3 binin üzerinde nitelikli personele ev sahipliği yapıyor. Tasarım kümelenmesi inisiyatifiyle artık mimarları, tasarımcıları ve sanatçıları tek çatı altında buluşturuyor, tasarım firmaları ile teknoloji firmalarını yan yana getiriyoruz. Ayrıca kapılarımız öğrencilere de açık" dedi





"780 MİLYON EURO DESTEK SAĞLADIK"



Varank, "Geliştirdiğimiz politikaları daha etkin bir şekilde uygulayabilmek için uluslararası kaynakları da azami oranda kullanmaya çalışıyoruz. Bunların başında da AB ile ortak finansman sağladığımız Rekabetçi Sektörler Programı var. Bugüne kadar 88 projeye 780 Milyon Euro destek sağladık" dedi.



Bakan Varank, 2021-2027 döneminde yürütülecek Ufuk Avrupa programına da katılım çağrısında bulundu.





"İSTANBUL YATIRIM SAYISI OLARAK AVRUPA'NIN 4'ÜNCÜ ŞEHRİ OLDU"



Konuşmasına devam eden Varank, "İstanbul’u bölgesel ve küresel girişimcilik merkezi haline getirmek için girişimci dostu bir iklim oluşturmaya gayret gösteriyoruz. Öyle ki İstanbul, yatırım sayısı olarak 2021 yılında Londra, Berlin ve Paris’ten sonra Avrupa’nın en çok yatırım alan 4'üncü şehri oldu. Oyun sektörüne baktığımızda Avrupa’da en fazla yatırım alan şehir İstanbul oldu. İkinci şehir Londra, orada da en fazla yatırımı bir Türk arkadaşımız aldı. Girişimcilikte müthiş bir potansiyele sahibiz. Oyun alanında ciddi çalışmalar yapan genç arkadaşlarımız var. Yaratıcı endüstrileri, teknoloji tabanlı işlere ne kadar yatırım yaparsak karşılığını alacağımızı görüyoruz" şeklinde konuştu.





"AKM PROJESİ YILLARCA ENGELLENDİ"



Varank, "Bizim, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gözeterek, fiziki dönüşümü kültürel, ekonomik ve sosyal dönüşümle birlikte tasarlayan bir şehircilik anlayışımız var. Atatürk Kültür Merkezi binasıyla ilgili yapılan çirkin kampanyaları hepiniz hatırlıyorsunuz. Yerine çok daha güzelini ve kullanışlısını yapacağımızı söylememize rağmen, yıllarca AKM projesi engellendi. Konuyu ideolojik saplantı, bir kaos çıkarma vesilesi haline dönüştürerek ülkeye vakit kaybettirdiler. Şükür ki yeni Atatürk Kültür Merkezi sadece İstanbul ve Türkiye'nin değil dünyanın önemli bir kültür ve sanat merkezi oldu. İstanbul'a böyle eserin kazandırılmış olması şehrimiz açısından çok değerli. Bu yüzden ön yargı ile hareket etmemek gerek" ifadelerini kullandı.