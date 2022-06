Bakanlar Kirişci ve Soylu, Marmaris'teki yangın bölgesinde

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının yaklaşık 200 hektarlık bir alanda meydana geldiğini ve karadan söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını bölgesinde havadan incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Kirişci ile Soylu, Marmaris'in Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Amazon Koyu'nda akşam saatlerinde çıkan orman yangınını yakından takip etmek için 00.20'de bölgeye ulaştı.

Daha sonra Kirişci ve Soylu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ile bölgedeki yangınla mücadeleyi havandan inceledi.

Ayrıca, TRT Haberin yayınına telefonla katılan Bakan Kirişci, sabah gün doğar doğmaz yangına havadan müdahale edileceğini ve bunun için 14 uçak ve 20 helikopterlerin hazır bekletildiğini açıkladı.

Kirişçi, havadan yaptığı izlenim sonucu, yangının enerjisini yitirdiğini gözlemlediklerini ve ekiplerin yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Kirişci, inceleme sonrası AA muhabirine, yangını çıktığı andan itibaren Ankara'da takip ettiklerini, çalışmaları yerinde görmek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye geldiklerini söyledi.

Helikopterle gece karanlığında da olsa bütün sahayı izleme fırsatı bulduklarını dile getiren Kirişci, "Yukarıdan baktığımızda bizi çok da endişelendirecek bir manzara yoktu ama şu anda bulunduğumuz mevki tabii ki birazcık kritik. İnşallah günün ağarmasıyla 20 helikopterimiz, 14 uçağımızla müdahalemiz gündüz gözüyle devam ediyor olacak." dedi.

Şu anda bölgede arazözlerin, dozerlerin, iş makinelerinin, görevlilerin müdahalesinin sürdüğünü belirten Kirişci, sabah saatlerinden itibaren de havadan müdahale ile en kısa zamanda netice almayı ümit ettiklerini bildirdi.

Rüzgar hızının, hava sıcaklığının yüksek olmadığını, nemin ise yüksek olduğu bir ortamın bulunduğunu aktaran Kirişci, "Tabii ki her an her şey değişebilir. Şu anki şartlar itibarıyla bizi çok endişelendirecek bir yangın değil. Netice itibarıyla geçtiğimiz yıl yaşanan hadiseler, bütün vatandaşlarımızı haklı olarak tedirgin ediyor. Ama müsterih olsunlar, özellikle hava araçlarımız, yer araçlarımız, insan kaynaklarımız bakımından çok daha iyi durumdayız." diye konuştu.

Kirişçi: 200 hektarlık bir alanda meydana geldi

Kirişci ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki orman yangını çıkan Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde havadan yaptıkları incelemenin ardından Değirmenyanı Yangın Yönetim Merkezi'nde çalışmalar hakkında bilgi aldı. İki bakan burada gazetecilere açıklamada bulundu.

Kirişci, yangın ile ilgili çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye geldiklerini söyledi. Helikopter ile yangın sahasında bir iki tur yaptıklarını ardından karadan yürütülen çalışmaları yerinde gördüklerini aktaran Kirişci, şunları söyledi:

"Yaklaşık 200 hektarlık bir alanda meydana gelen yangın hadisesi şu anda özellikle yer araçlarımızla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla maalesef hava araçlarımızı ancak 45-50 dakika gibi uçurabildik. Fakat yarın sabahleyin gün ağardığında 20 helikopterimiz, 14 uçağımızla yukarıdan atışlarımıza başlamış olacağız."

Bölgede şu anda çok sayıda arazöz, dozer, iş makinesi ve bin 600'ün üzerinde insan kaynağı ile müdahalenin sürdüğünü belirten Kirişci, "Helikopterle yukarıdan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu, ürkütücü değildi. Fakat buradaki sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli ve daha temkinli olmamızı gerektiriyor. Bu yöndeki çalışmalarımız da büyük bir titizlikle devam ediyor." diye konuştu.

Bakan Kirişci, yerleşim yerlerine 3,5 - 4 kilometrelik bir mesafe bulunduğunu ancak yangın başladığı andan itibaren ekiplerce yerleşim alanları ile yangın bölgesi arasında yol açma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor

İçişleri Bakanı Soylu da, bir gazetecinin sorusu üzerine, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmanın devam ettiğini söyledi.

Yangının sabotaj olduğu yönündeki iddialara ilişkin değerlendirme yapmanın erken olacağını dile getiren Soylu, "Bakanımızla geldikten sonra bir değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız, hem emniyet ve jandarmamız bir değerlendirme yapıyorlar. Doğal sebeple mi, yoksa bir kamp sebebiyle mi çıktı, yoksa bir sabotaj mı var? Bütün bunları değerlendiriyorlar." ifadelerini kullandı.