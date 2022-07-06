Bakım yapmadan yola çıkmayın

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yola çıkacak sürücülere bir dizi uyarılarda bulunan oto tamir bakım ustası Osman Koç, “Güvenli bir seyahat için araç bakımını ihmal etmeyin. Yola çıkmadan önce muhakkak aracınızı kontrol ettirin” dedi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzamasının ardından birçok vatandaş tatil planları yapmaya başladı. Olası kazaların ve aksaklıkların önüne geçmek için yola çıkacak vatandaşlara uyarılarda bulunan. 28 yıllık oto tamir-bakım ustası Osman Koç, “Bayram yaklaşıyor. Çoğu sürücü memleketlerine ya da şehir dışına gidecek. Sürücüler yola çıkmadan mutlaka araç bakımlarını yaptırmalı, aracın yağ, su, lastik ve fren bakımlarının yapılması güvenli bir seyahat için hayati önem taşıyor” dedi.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Otomotiv sektöründe 28 yıldır tamircilik yapan oto tamir-bakım ustası Osman Koç, araç bakımında yaz-kış lastiğinin önemine dikkat çekti. Koç, “Havaların ısınmasıyla birlikte asfalt da ısınıyor. Bu nedenle kış lastiklerinden yaz lastiklerine geçiyoruz. Isınan asfaltta ani frenlerde lastiğin kayması sonucu kazalar daha fazla oluyor. Yaz lastiğinde ise önemli olan lastiğin yanında oluşan balonlaşmalar ve ayrıca diş derinliklerini de kontrol etmemiz gerekiyor. Dişlerine güvenerek lastiklerimizin iyi olup olmadığını anlayamayız. Yola çıkmadan önce lastik bakımlarının yapılması hayati önem taşıyor” şeklinde konuştu.

KAZALARIN ÖNÜNÜ AÇABİLİR

Koç, “Lastik bakımlarının yanında araçların verimli kullanılabilmesi için en azından yılda bir kere detaylı periyodik bakım yapılması gerekiyor. Şu an ise yaz bakımlarının yola çıkacak sürücüler tarafından yapılması lazım. Yağ, su bakımı, tekerlekleri ve lastik basınçları uzun yol için periyodik ve fren kontrollerinin yapılması önemli. Sıcakta fren balataları genleşme sıkılaşma yapabilir. Fren sisteminin sağlıklı çalışması için bunun kontrollerinin yapılması lazım. Sürücülerin ihmalleri kazalara yol açabilir” dedi.

TEDBİRLİ OLMAKTA FAYDA VAR

Araç bakımları yapılmadığında ortaya çıkacak sorunları da değerlendiren Koç, “Yağ eksik olursa motor yatak sarabilir, suyu eksik ise hararet yapabilir, balatalar eski ve bakımsız ise fren tutmaz uzun yolda birçok sorunu beraberinde getirir ve yine kazaya neden olabilir. Sürücülerin bu konuda daha dikkatli ve tedbirli davranmaları gerekiyor” diye konuştu.

“BEŞ DAKİKA FAZLA OLSUN ÜZÜLMEYELİM”

Koç, “Araç bakımları yapıldıktan sonra yola çıkmak için hazır hale gelen sürücüler maalesef ki varmak istedikleri yere en hızlı şekilde ulaşmak istiyor. Bu durum beraberinde yine kazaların da önünü açıyor. Sürücüler beş dakika az olsun diye hayatlarını riske atıyor. Beş dakika fazla olsun bayramda hiçbir aile üzülmesin. Bu bayram herkes için kazasız ve belasız bir bayram olsun” diyerek sürücülere hayatlarını tehlikeye atacak davranışlardan uzak durmaları gerektiğini kaydetti.

Buket Beslen: İlksayfa