Bakkallar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ürününü satılabilecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, KoopBakkal projesi TESK Genel Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Projeyle Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilecek.

TESK Konferans Salonu'nda gerçekleşen KoopBakkal Projesi'nin imza töreni ile Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin KoopBakkal projesi duyuruldu. Proje kapsamında bakkallarda da satılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Törene Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Erdal Erdem katıldı.



6 İLDE PİLOT UYGULAMA BAŞLADI

Tarım Kredi’nin daha çok tüketiciye ulaşabilmek amacıyla iş ortakları edindiğini kaydeden Hüseyin Aydın, “Ürünlerimizi bakkallar aracılığıyla da vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Bu hem bakkal esnafımız için uygun fiyatlarla mal tedarik etme fırsatı oluşturacak hem de bizim bir takım maliyetleri aşağıya çekerek fiyatlarımıza yansıtmamıza olanak sağlayacak. Tarım Krediye ulaşamadım sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. İlk aşamada pilot 6 il seçtik fakat bütün illere yayılacağız. Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara’da başlayacak olan projemizde, pilot uygulama dâhilinde 250 adet bakkala bayilik verilecek. 2023 yılı içerisinde gelişmekte olan depo ve lojistik ağımıza uygun illerde KoopBakkal projesiyle asgari bin noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.



132 ÇEŞİT ÜRÜN

Projeye katılan bakkalların normal gündelik işlerine müdahil olunmayacağının altını çizen Aydın, “Bakkallarımız bir rafını bize ayırmış olacak. Onlara kendi marketlerimizde de satılan yaklaşık 132 adet temel tüketim maddesini vereceğiz. Projeye başvurular elektronik ortamdan olacak. Faaliyet süresi en az 5 yıl ve çalışma ruhsatı kendisi ya da eşi üzerinde olan, dükkânları 75 ila 150 m2 arasında olan ve tek şubeli olan bakkallarımız elektronik olarak başvuru yapabilirler. Değerlendirmelerimizi pilot illerdeki Bakkallar Odası ile müştereken yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.



HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI

TESK Genel Başkanı Palandöken ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden piyasanın arz talep dengesinin sağlanması amaçlandı. Tüm paydaşlar elini taşın altına koydu. Finans konusunda bildiğiniz üzere Halk Bankası yine aynı şekilde kredi garanti fonu ile TESK olarak bizler bu protokolün imzalanmasında değerli Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ile bir araya geldik. Tabi önemli olan bunun saha çalışmalarıydı. Esnafın sorununu nasıl çözeriz konusunda uzunca bir mutfak çalışması yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katkısı ile hadi yapalım denildi. Bu dükkânlar olacak ki nihai tüketiciye bu ürünler ulaşsın. Tabi sizler de fedakârlık yapacaksınız. Bu ürünler sizin en çok sattığınız ürünler. Bu olayın arka perdesinde; devlet, esnaf ve aradaki kurumlar var. Sayın Cumhurbaşkanımız esnaf için gereken her şey yapılacak dedi. Bugün bu protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ”dedi.

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-

