  • BIST 4.467,10
  • Altın 1042.657
  • Dolar 18.5094
  • Euro 18.8394
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 5 °C
»

Bakkallar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ürününü satılabilecek

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin, KoopBakkal projesi TESK Genel Merkezi’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı. Projeyle Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri bakkallarda da satılabilecek.
Bakkallar Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin ürününü satılabilecek

TESK Konferans Salonu'nda gerçekleşen KoopBakkal Projesi'nin imza töreni ile Tarım Kredi Kooperatifleri ürünlerinin KoopBakkal projesi duyuruldu. Proje kapsamında bakkallarda da satılması amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Törene Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Türkiye Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Genel Başkanı Abdulkadir Akgül ve Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü Erdal Erdem katıldı.

t000.jpg
 6 İLDE PİLOT UYGULAMA BAŞLADI 

Tarım Kredi’nin daha çok tüketiciye ulaşabilmek amacıyla iş ortakları edindiğini kaydeden Hüseyin Aydın, “Ürünlerimizi bakkallar aracılığıyla da vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Bu hem bakkal esnafımız için uygun fiyatlarla mal tedarik etme fırsatı oluşturacak hem de bizim bir takım maliyetleri aşağıya çekerek fiyatlarımıza yansıtmamıza olanak sağlayacak. Tarım Krediye ulaşamadım sorununu da ortadan kaldırmış olacağız. İlk aşamada pilot 6 il seçtik fakat bütün illere yayılacağız. Trabzon, Sakarya, Yozgat, Tokat, Konya ve Ankara’da başlayacak olan projemizde, pilot uygulama dâhilinde 250 adet bakkala bayilik verilecek. 2023 yılı içerisinde gelişmekte olan depo ve lojistik ağımıza uygun illerde KoopBakkal projesiyle asgari bin noktaya ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

t001.jpg
 132 ÇEŞİT ÜRÜN 

Projeye katılan bakkalların normal gündelik işlerine müdahil olunmayacağının altını çizen Aydın, “Bakkallarımız bir rafını bize ayırmış olacak. Onlara kendi marketlerimizde de satılan yaklaşık 132 adet temel tüketim maddesini vereceğiz. Projeye başvurular elektronik ortamdan olacak. Faaliyet süresi en az 5 yıl ve çalışma ruhsatı kendisi ya da eşi üzerinde olan, dükkânları 75 ila 150 m2 arasında olan ve tek şubeli olan bakkallarımız elektronik olarak başvuru yapabilirler. Değerlendirmelerimizi pilot illerdeki Bakkallar Odası ile müştereken yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

t003.jpg
 HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPTI 

TESK Genel Başkanı Palandöken ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tarım Kredi Kooperatifleri üzerinden piyasanın arz talep dengesinin sağlanması amaçlandı. Tüm paydaşlar elini taşın altına koydu. Finans konusunda bildiğiniz üzere Halk Bankası yine aynı şekilde kredi garanti fonu ile TESK olarak bizler bu protokolün imzalanmasında değerli Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ile bir araya geldik. Tabi önemli olan bunun saha çalışmalarıydı. Esnafın sorununu nasıl çözeriz konusunda uzunca bir mutfak çalışması yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katkısı ile hadi yapalım denildi. Bu dükkânlar olacak ki nihai tüketiciye bu ürünler ulaşsın. Tabi sizler de fedakârlık yapacaksınız. Bu ürünler sizin en çok sattığınız ürünler. Bu olayın arka perdesinde; devlet, esnaf ve aradaki kurumlar var. Sayın Cumhurbaşkanımız esnaf için gereken her şey yapılacak dedi. Bugün bu protokolde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ”dedi.

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 10 Kasım 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ10 Kasım 2022 Perşembe 10:15
  • Ankara Su Kesintisi 10 Kasım 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ10 Kasım 2022 Perşembe 10:08
  • Ankara hava durumu 10 Kasım 202210 Kasım 2022 Perşembe 10:05
  • Elmadağlı: “200 kişi başvursa hepsi istihdam edilir”10 Kasım 2022 Perşembe 04:30
  • Ötük: "50 yaş altı körlüklerin bir numaralı sebebi diyabet"10 Kasım 2022 Perşembe 04:25
  • 2.000 Köy Yaşam Merkezi Projesi kapsamında çalışmalar Mamak’ta başladı10 Kasım 2022 Perşembe 04:20
  • AK Parti’den CHP’ye katılan Necip Zeydan kimdir, nerelidir?09 Kasım 2022 Çarşamba 22:42
  • Ağaçtan üretilen elektrikli araç bataryası nedir, özellikleri neler? Lignin nedir?09 Kasım 2022 Çarşamba 16:12
  • Akıllı şehir nedir, avantajları nelerdir, akıllı şehir Türkiye’de var mı, amacı ne?09 Kasım 2022 Çarşamba 14:30
  • Mehmet Öz kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, seçim sonucu ne oldu?09 Kasım 2022 Çarşamba 14:14
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti