Baklava tamam sıra künefede

Tatlıcı Ziya Bey Künefe Salonu işletmecisi Abdullah Altunbay, lezzet konusunda iddialı olduklarını belirterek, “Baklavada; tadı, lezzeti, kaliteyi zirveye çıkardık. Şimdi ise sıra künefeye geldi. Ankara’da künefenin tek adresi olacağız” dedi

Keçiören Kızlarpınarı Caddesi’nde yer alan Tatlıcı Ziya Bey Künefe Salonu işletmecisi Abdullah Altunbay gazetemize konuştu. Altunbay, Ankara’da 10 şubeleri bulunduğunu, baklavada; tadı, lezzeti, kaliteyi zirveye çıkardıklarını, sıranın ise künefeye geldiğini belirtti. Altunbay, “Herkesi künefemizin tadına bakmaya davet ediyoruz. Baklavada tadı, lezzeti, kaliteyi zirveye çıkardık, şimdi sıra künefeye geldi. Lezzet konusunda iddialıyız. Kalite standartımız var. Birinci sınıf malzeme kullanıyoruz. Ankara’da künefenin tek adresi olacağız” dedi.

“BİRİNCİ SINIF MALZEME KULLANIYORUZ”

Altunbay, Ankara’nın en ünlü tatlıcısı olduklarını 10 tane şubeleri bulunduklarını belirterek, Başkent’teki kamu kurumlarının yüzde 90’ına hizmet verdiklerini kaydetti. Tatlılarının tutulması ve rağbet görmesinin sebebini ise kaliteye ve lezzet standartına bağlayan Altunbay, tüm şubelerinde birinci sınıf malzeme kullandıklarını söyledi.

“TATLI KONUSUNDA İDDİALIYIZ”

Altunbay, “Tüm ürünlerimizde birinci sınıf kalitede malzeme kullanıyoruz. Baklavadan burma kadayıfına, künefeden dondurmaya kadar her ürünlerimiz her şubemizde aynı lezzettedir. Şekerin, unun, yağın, cevizin, fıstığın en kalitelisini kullanıyoruz. Haliylede müşterilerimiz teveccüh ediyor. Hijyen olmazsa olmazımızdır. Mutfaklarımız açıktır. Müşterilerimiz mutfağımızı görebiliyorlar. Nasıl titiz ve hassas olduğumuzu kendileri görüyorlar. Bu işi yapacaksanız böyle yapmalısınız. Yıllardır bizden başka yerden alışveriş yapmayan birçok müşterimiz var” diye konuştu.

“LEZZET STANDARTIMIZ VAR”

Ankara’da tatlıda en büyük olmayı hedeflediklerini belirten Altunbay, “Keçiören ve Altındağ’da toplam 10 şubemiz var. 50 kişiye istihdam sağlıyoruz. Şube sayılarımızı artırmayı düşünüyoruz. Yakın zamanda şehir dışına da açılmayı düşünüyoruz. Biz tatlı konusunda iddialıyız. Lezzet standartımız var. Müşterilerimiz yoğun ilgi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

KİLOSU 130 İLA 180 TL

Baklava fiyatları hakkında da bilgi veren Altunbay, “Baklavanın kilosu 130 ila 180 lira arasında değişiyor. Fıstıklı baklavanın fiyatı cevizli baklavaya göre daha yüksek. Dondurmayı kendimiz üretiyoruz. Kilosunu 100-120 liradan satışa sunuyoruz.

GLİKOZ KULLANMAYAN TEK FİRMAYIZ

Ankara’da tatlılarında glikoz çıkmayan tek firma olduklarını kaydeden Altunbay, bilindik birçok markanın dahi glikoz kullandığını iddia etti. Bunun yetkililerce yapılan testlerle ispatlandığını belirten Altunbay, “Bizim ürünlerimizde glikoz ve katkı maddesi bulunmuyor. Diğer birçok firma glikoz kullanıyor. Bu yapılan testlerle ispatlı. Müşterilerimiz bu yüzden bizi tercih ediyor” dedi.

SIRA KÜNEFEDE

Keçiören Kızlarpınarı Caddesi’nde yer alan şubede künefe satışına da başladıklarına dikkat çeken Altunbay, “Künefeye rağbet var. Biz künefenin yanında kaysı, kiraz, karpuz, erik, elma, üzüm ve dondurma veriyoruz. Fiyatlarımız çok uygun. Çay dahi ikram ediyoruz. Künefe de iddialıyız. Biz müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Herkesi künefemizin tadına bakmaya davet ediyoruz. Baklavada tadı, lezzeti, kaliteyi zirveye çıkardık, şimdi sıra künefede” ifadelerini kullandı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI UNUTMADILAR

Pandemi dolayısıyla büyük emek harcayan sağlık çalışanlarına da yüzde 15 indirim uyguladıklarına dikkat çeken Altunbay, “Pandemi boyunca sağlık çalışanlarımız büyük emek harcadı. Onların borcu ödenmez. Biz de onlara bir jest yapmak istedik ve şubelerimizde sağlık personeline yüzde 15 indirim uyguladık” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

