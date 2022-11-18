Bankalar tüketiciyi zor duruma düşürüyor

Gazetemize konuşan Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden, bankalardan dert yanarak “Araç alacak olanlar kredi desteği bulamıyor. Bu da piyasaya olumsuz yansıyor. Satışlarımız çok düştü. Bankalar hem tüketiciyi zor duruma sokuyor, hem de ticarethaneleri” dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), para politikasının etkinliğini artırmak amacıyla menkul kıymet tesisinde harcama belgesi istenen kredilere açıklık getirdi. 11 Kasım itibariyle uygulamaya konulan ‘Menkul Uygulama’ talimatına göre, faaliyet ve satışlarla ilgili harcamalar bankalar tarafından kabul edilirken; gayrimenkul, taşıt alımı gibi harcamaların ise kabul edilmeyeceği bildirildi.

Konuya ilişkin görüşlerine başvurduğumuz Genç Otonomi Başkanı Tayfun Erden, en büyük problemi banka kolunda yaşadıklarına dikkat çekti. Erden, “Bankalardan kredi desteği alamıyoruz. Satışlarımız düşük, piyasa bozuk. Bankalar hem tüketiciyi zor duruma sokuyor hem de ticarethaneleri. Kredileri açmadıkları sürece devir daim devam etmeyecek” dedi.

TİCARİ KREDİYE FATURA TALEBİ

Erden, “Problemimiz bankalardan kredi desteği alamamak. Satışlarımız düşük. Piyasalar bozuk. Ne ticari işletme sahipleri ne de diğer araç alacaklar bankalardan kredi alamıyor. Bankalar kredi verse dahi taksit sayılarını düşürdükleri için kimse alamıyor. Halkın şu anda alım gücü yok. Bununla ilgili şu anda bankaların bir çalışma yapması gerekiyor. Esnaf zaten zor durumdayken daha da zor duruma sokmanın bir anlamı yok. Ticarethaneler için KGF(Kredi Garanti Fonu) çıktı diyorlar. Bu durumda da fatura isteniyor. Alacağımız aracın faturasını istiyorlar. Ben bir şahıstan araç almışsam banka bunu kabul etmiyor. Açıkçası bankalara getirilen sistemin nasıl yürüyeceğini banka çalışanları dahi bilmiyor” şeklinde konuştu.

ALAN DARALTILIYOR

“Bankalarda da bakıldığı zaman bu kolda büyük bir problem yaşanıyor. Banka çalışanları sistem hakkında bilgi sahibi değil” diyerek kredi teminatında belirsizlik olduğunu söyleyen Erden, şöyle devam etti: “Şu anda mevcut bankalar hem tüketiciyi zor duruma sokuyor hem de ticaret haneleri. Bununla ilgili ben örneğin, sergi salonuma 15 adet araba alacağım. Bununla ilgili bankadan kredi kullanacağım fakat fatura isteniyor. Noterdeki alım-satım belgesini de kabul etmiyorlar. Ben şahıslardan araç temin edebilirim. Siz fatura kesmediğiniz takdirde benim bunu alma şansım kalmıyor. Rahatlatmak yerine alanı daraltmaya çalışıyorlar.”

GAYRİMENKUL VE TAŞIT KREDİSİNE SINIRLAMA

Erden, “Merkez Bankası’ndan bankalara gönderilen menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında, harcama belgesi aracılığıyla kullanılan kredilere sınırlama getirildi. Uygulamaya göre menkul kıymet tesisine giren krediler, 'çalışanlara ücret ödemeleri, hammadde ve ara mal tedariki, nakliyat, sigorta ve navlun gibi ihracata ilişkin hizmet alımları, yatırım malı ve makine alımları, kira ödemeleri, elektrik, su ve doğalgaz faturası ödemeleri, vergi ödemeleri, SGK prim ödemeleri'ni içerecek. Gayrimenkul ve taşıt alımı gibi harcamaların ise kabul edilmeyeceği konuşuldu. Buna göre bankalardan artık şirketlere araba ve konut kredisi alamayacağız. Bu da belimizi bükecek” şeklinde konuştu.

DÖNGÜNÜN DEVAMI İÇİN ‘KGF’ DÜZENLENMELİ

Bankalardan Merkez Bankası’nın uygulamasına göre alınamayacak gayrimenkul ve taşıt kredisi hakkında çözüm önerilerini aktaran Erden, şunları söyledi: “Biz tüccarların en büyük problemi bankalarda verilen kredilerdir. Kredi faiz oranlarının kesinlikle düşmesi lazım. Kredi taksitlerinin açılması lazım. Kredi Garanti Fonu’nda bankaların esnemeye gitmesi lazım. Aksi takdirde alışveriş döngüsü oluşmayacak. Ben 3 aydır araba satamıyorum daha geçen gün siftahımı yeni yaptım. 3 ay ciddi bir zaman kaybı. Buranın çalışan, iş yeri gibi birçok gideri var. Bunlar bizi zora sokuyor. Acil olarak çözüm getirilmesi gerekiyor. Bu ülkede giderler maalesef ki kredilerle dönüyor. Kredileri açmadıkları sürece devir daim devam etmeyecek. ÖTV matrahındaki değişikliklerin en büyük çözümü iki taraflı kredinin çıkması.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-