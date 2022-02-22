Bankalardan ‘DOLANDIRILMAYIN’ uyarısı

Kendisini bankacı gibi tanıtarak dolandırıcılık amaçlı aramaların sayısında artış yaşandığı gözlendi. Bankalar dolandırıcılık ihbarlarının artması üzerine müşterilerini telefon ve mesaj aracılığıyla sıkça uyarmaya başladı.

Bankadan aradıklarını söyleyerek vatandaşları ağına düşürüp dolandırmaya çalışma girişimlerinde artış yaşanıyor. Bu konudaki şikayetlerin artmasıyla birlikte bankalar tedbirlerini sıkılaştırdı, müşterilerini sıkça uyarmaya başladı.

SAHTE ARAMALARIN SAYISI ARTTI!

Bankalar ilan, mesaj ve internet reklamları aracılığıyla dolandırıcılık girişimlerine itibar edilmemesi konusunda e-meil ve cep telefonu aracılığıyla müşterilerine yaptığı uyarılarını artırdı. Müşterilere iletişim araçları üzerinden gönderilen uyarı metinlerinde dolandırıcılık amaçlı aramaların arttığına dikkat çekildi. Bankalar tarafından gönderilen uyarı mesajlarında telefon, mesaj ve internet aracılığıyla kendilerini bankacı olarak tanıtan, kişisel bilgiler isteyen, telefona uygulama yüklenmesini söyleyen kişilere kesinlikle itibar edilmemesi ve özel bilgilerin asla paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.

MAĞDUR OLMAYIN UYANIK OLUN

Bu tür aralamalara ve mesajlara aldanarak işlem yapılması halinde vatandaşlara ait kişisel bilgilerin, iyi niyetli olmayan dolandırıcıların eline geçeceğine, maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanabileceğine işaret edildi. Dolandırıcılık girişimi fark edildiğinde kendisini bankacı olarak tanıtan kişilerle görüşmeyi sonlandırıp hemen bankalarının çağrı merkezlerinin aranması istendi.

GÖNERİLEN UYGULAMALARI İNDİRMEYİN

Bankalar tarafından müşterilere gönderilen bazı uyarı mesajları şöyle:

Türkiye Finans: Genel Güvenlik Bilgilendirmesi! Size telefonda kendini banka personeli gibi tanıtarak telefonunuza uygulama yüklemenizi isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin, telefonunuza herhangi bir uygulama yüklemeyin. Hiçbir nedenle şifre paylaşmayın. Aramayı sonlandırarak lütfen bu durumu bildirin.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA ÇAĞRI MERKEZİMİZİ ARAYIN

Albaraka: Kendilerini bankamız çalışanı olarak tanıtarak bankamızın kurumsal numaraları dışındaki numaralardan sizi arayıp cihazınıza uzaktan erişim programı kurdurtmak ya da kişisel bilgilerinizi isteyen kişilere hiçbir şekilde itibar etmeyiz ve bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayınız. Bu gibi şüpheli durumlarda çağrı merkezimizi arayabilirsin.

DOLANDIRICILIK AMAÇLI ARAMALARIN YAPILDIĞI TESPİT EDİLDİ

TEB: Değerli müşterimiz, bankamızın adı kullanılarak güvenlik ekiplerinden veya müşteri hizmetlerinden aradığını ileten dolandırıcılık amaçlı aramalar yapıldığı tespit edilmiştir. TEB çağrı merkezi numarasına benzeyen numaralardan yapılan bu aramalarda, hesaplarınızdan para çıkışı olduğu, iptal ve iade işlemleri için arandığınız ifade edilerek bilgileriniz ele geçirilmek istenmektedir. Güvenliğiniz için bu aramalara itibar etmemenizi rica eder, üçüncü kişilere şifre ve parola bilgileriniz kesinlikle paylaşmamanız/tuşlamamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

İTİBAR ETMEYİN

Ziraat Katılım Bankası: Değerli müşterimiz, bankamızdan veya resmi bir kurumdan aradığını ifade ederek sizden kişisel bilgilerinizi veya şifrelerinizi isteyen ve ilettikleri link üzerinden telefonunuza uygulama indirme indirmenizi talep eden kişilere itibar etmeyiniz.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-