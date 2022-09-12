Başayar;“Gelişme çağındaki çocuklarda kefir tüketimi çocuklarında da çok önemlidir”

Diyetisyen Büşra Başayar, okul çağındaki çocuklarda kefir tüketiminin bağışıklığı güçlendirdiğini belirterek, “Gelişme çağındaki çocuklarda kefir tüketimi zekâ gelişiminden kemik ve kas gelişimine kadar birçok fayda sağlar” dedi.

Diyetisyen Büşra Başayar ile okul çağındaki çocukların beslenmesinde önemli bir yeri olan kefir hakkında konuştuk. Başayar, “Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme her yaş grubunda olduğu gibi okul dönemi çocuklarında da çok önemlidir. Erken saatlerde başlayan dersler ve kantinde satılan sağlıksız yiyecekler beslenme düzenlerini bozabilir. Süt kefiri içerisinde protein, vitaminler ve mineraller de dâhil olmak üzere birçok önemli besin öğesi içerir. Bu sebeple özellikle gelişme çağındaki çocuklarda kefir tüketimi çocukların kemik gelişimine ciddi oranda destek sağlar. Zekâ gelişiminden bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hormon dengesini sağlamaktan kemik ve kas gelişimine kadar birçok faydası bulunur” dedi.



Sağlığa birçok yararı bulunur

Kefirin sağlığa birçok yararı olduğunu belirten Başayar, “Kefir, kefir tanelerinin süte veya suya eklenmesiyle yapılan fermente bir içecektir. Sağlığa birçok yararı olması ile ilişkilendirilirken probiyotikler açısından da zengindir. Süt kefiri ayrıca protein, vitaminler ve mineraller de dâhil olmak üzere birçok önemli besin öğesi içerir. Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda kefir tüketimi çocukların kemik gelişimine ciddi oranda destek sağlar” ifadelerini kullandı.

Okul dönemi çocuklarında önemli

Başayar, yeni eğitim-öğretim başlangıcında okul çağındaki çocukların bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılabilecek olan kefir hakkında şu açıklamalarda bulundu; “Sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme her yaş grubunda olduğu gibi okul dönemi çocuklarında da çok önemlidir. Erken saatlerde başlayan dersler ve kantinde satılan sağlıksız yiyecekler beslenme düzenlerini bozabilir. Beslenme alışkanlıklarının oluşmaya başladığı bu dönem, ilerleyen yaşlardaki beslenme alışkanlıklarını etkileyeceği için çok önemlidir. Çocuklar için önerilen günlük kefir miktarı bir yaşından sonra bir çay bardağıdır. İki yaşından sonra çocuklarda da tıpkı yetişkinlerde olduğu gibi ne kadar yoğurt tüketiyorsa o kadar kefir tüketebilir. Kefiri tüketmeyen çocuklar için en iyi yöntem kefiri yemeklerin içine saklayıp vermektir.”



Kefirin faydaları nedir?

Başayar, “Zekâ gelişiminden bağışıklık sistemini güçlendirmeye, hormon dengesini sağlamaktan kemik ve kas gelişimine kadar birçok faydası bulunuyor. İştahsızlık, uykusuzluk, üst solunum yolu enfeksiyonları ve alerji gibi durumlara da iyi gelir. Kefir; B12, B1 ve K vitamini bakımından da zengindir. Bu vitaminlerin yeterli alınması durumunda cilt, böbrek, karaciğer ve sinir sistemine sayısız fayda sağladığı bilinmektedir. Kolaylıkla sindirilebilen besleyici bir süt ürünü olduğu için çocuklar, bebekler, hamileler, iyileşme dönemindeki hastalar, kabızlık ve sindirim sistemi problemi çeken insanlar için ideal bir içecektir” ifadelerini kullandı.

Kalsiyum kaynağı

Başayar, sözlerine şu şekilde devam etti; “Süt ürünlerinden yapılan kefir mükemmel bir kalsiyum kaynağıdır ve tam yağlı süt kefiri ayrıca K2 vitaminini de içerisinde barındırır. Bu besinlerin kemik sağlığı için büyük faydaları vardır. Ayrıca kefir bağırsaklardaki iyi bakteri dengesinin yeniden kurulmasını sağlayan dengeleyici bir besin kaynağıdır. Laktoz bakımından düşüktür. Çünkü laktik asit bakterileri laktozu önceden sindirmiştir.”



İşin uzmanına danışın

Probiyotik bakımından zengin gıdaların alımının hızlı bir şekilde artırılmasının bazı insanlar için sindirim sorunlarına yol açabileceğini de kaydeden Başayar, “ Bağışıklık sistemini zayıflatan koşullara sahip kişiler, diyetlerine kefir veya probiyotik içeriği yüksek diğer yiyecekleri eklemeden önce bir sağlık uzmanına danışmalıdır. Eğer diyet uygulanacaksa mutlaka bireyler; bu işin uzmanına danışarak sağlıklı, sürdürülebilir ve kişiye özel hazırlanmış beslenme programlarını uygulamalılar” dedi.

Mayalanma süresine dikkat

“Kefir, uzun süre mayalandığında veya hazır alınanlar uzun süre bekletildiğinde alkol oluşturma ihtimali vardır” ifadesini kullanan Başayar, kefirin hazırlanma sürecinde ailelere de şu şekilde bilgi verdi; “ Kefir evde mayalanıyorsa mayalanma süresine, sıcaklığına dikkat etmek faydalı olacaktır. Hazır alınıyorsa da mutlaka açıldıktan sonra 2 gün içerisinde tüketilmelidir. Bu durum alkol intoleransı olan veya alkolden kaçınmayı seçenler için önemli bir husus olabilir.”



Sağlıklı kefirli sütlaç tarifi

Başayar, gazetemize kefir hakkında verdiği bilgilerden sonra okul çağındaki çocuklara kefiri sevdirmek için kefirli sütlaç tarifi vererek konuşmasını sonlandırdı.

Malzemeler:

-750 ml süt

-2 su bardağı kefir

-1 su bardağı şeker

-Küçük bir limonun kabuğu

-1/2 su bardağı pirinç

-1/2 paket vanilya

-2 çorba kaşığı pirinç unu

Yapılışı:

Pirinçler yıkanır, suyunu süzdükten sonra kısık ateşte 1 su bardağı su ile haşlanır. Süt, şeker ve vanilya ekleyip kaynatılır. Pirinç ununu 2 çorba kaşığı soğuk su ile karıştırıp, tencereye akıtarak ekleyin. Süt miktarı azaltıldığı için daha koyu bir kıvamda olabilir. Ocağın altı kapatılarak, soğumaya bırakılır, oda sıcaklığına geldiğinde kefir eklenip iyice karıştırılır. Kaselere boşaltıp soğuduktan sonra afiyetle yedirilir.

Buket Beslen\ İLKSAYFA-