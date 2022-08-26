Başer; Haklarımızda iyileştirilme yapılmalı

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Başer, 2014 yılında kaldırılan taban maaş uygulamasının geri getirilmesi ve yıllık sözleşmelerin önüne geçilmesini isteyerek, “Kurumlar denetlenmeli, yasalar güncellenmeli."

Yaşanan pandemi sürecinde sorunları daha fazla gün yüzüne çıkan özel sektör eğitim kurumları çalışanları kurdukları sendikayla beraber haklarını dile getiriyor. Geçtiğimiz sene kurulan Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası artan sorunları gazetemize anlattı. En büyük sorunlarının 2014 yılında kaldırılan yasa ile taban maaş uygulamasının kalkması yıllık sözleşmelerden dolayı kıdem tazminati alamamak olduğunu söyleyen Sendika Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Başer yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm bulunmasını talep etti. Başer, “Bizler eğitimciler olarak Türkiye’nin geleceğini şekillendiriyoruz. Haklarımızda iyileştirilmeler yapılmalı dedi.

“Pandemi İle Sorunlarımız Katlandı”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Başer gazetemize yaptığı açıklamalarda şu şekilde konuştu, “Sendikamız kurulalı bir yıl oldu. Özel sektördeki eğitimcileri temsil eden haklarını arayan ve onların hukuki olarak yanlarında olan bir sendikayız. Pandemi döneminden öncede özel sektörde çalışan eğitimcilerin sorunları vardı. Bunun için bir dayanışma ağı kurulmuştu. Ama pandemi süreciyle beraber çalışma koşullarımız daha zor hale geldi. Özel okullarda kurslarda dersler devam etti eğitimciler daha yoğun bir programla online derslere devam ettiler. Herkes kısa çalışma ödeneğine tabi oldu. Hatta sigortası yatmayan pirim şartını tamamlayamayan arkadaşlarımız bu ödenekten bile mahrum oldular. Bizim sorunlarımızda katlanarak arttı ve bu sorunların çözümü adına sendikamızı kurduk. Özel sektörde çalışan eğitimciler olarak sendilaşmamıza neden olan özgün sorunlarımız var” dedi.

“Kurumlar Denetlenmeli”

Başer, “Sorunlarımızdan konuşursak, başta biz MEB’e bağlı çalışan eğitimcileriz ama iş kanununa göre çalışıyoruz. Yani cezalarda sanki bir devlet memuruymuşuz gibi 657 sayılı kanuna tabiyiz onun dışında bütün haklarda iş kanununa tabi tutuluyoruz. Ayrı ayrı kanunlara çalışan belki de tek sektörüz. Özel sektörde eğitimcilere on aylık sözleşmeler yapılıyor. Belirli süre sözleşmelerle çalışan tek sektörüz diyebilirim. Sözleşmelerimiz bir yıl üzerinden yapılıyor bu durumda eğitimcilerin kafasında sorulara sebep oluyor acaba sözleşmem yenilenecek mi? Bir yılın sonunda sözleşmem yenilenmezse ben nerede çalışacağım sorusu ve kaygısı hem aklımızda kalıyor. Bu durum bizim için güvensizliğin kapısını aralıyor. Yasal olarak bir yıldan az sözleşme imzalayamazsınız ama on aylık sözleşme imzalayan kurumlar ve eğitimciler var. Bu normalde hukuki bir durum değil ama yaz tatilinde para ve sigorta yatırmamak için bu şekilde sözleşmeler yapıyor. Biz bunun önüne geçmeye çalışıyoruz. MEB tarafından kurumların denetlenmesi gerekir” ifadelerini kullandı.

“Taban Maaş Hakkını İstiyoruz”

Başer, “2014 yılında kaldırılan yasanın tekrardan hayata geçmesi istiyoruz. Bu kaldırılan yasa, Özel eğitim kurumlarında çalışan eğitimcilerin kamudaki denginden düşük maaş alamaz diyordu. Biz bu taban maaş yasanın tekrardan uygulanmasını istiyoruz. Eğitimcilerde taban maaş uygulamasına geçilmeli kaldırılan yasa biz eğitimcilerin haklarını koruyan bir yasaydı. Biz sendika olarak ilk yaptığımız çalışma taban maaş hakkını tekrardan almaya yönelik çalışmalar oldu. Özleşmelerimizdeki iş kanunu değiştirip MEB ile sözleşme yapmak istiyoruz. Bizde iki ayrı kanun olduğunda sorunlarımız çözülmüyor daha da büyüyor. Biz sendika kurulduğundan bu güne taban maaş hakkımızı talep ediyoruz ve geri alacağımıza inanıyoruz. Kıdem tazminatımız alamıyoruz. Çünkü yıllık hatta on aylık yapılan sözleşmelerle istifa ettirilip tekrar işe alınıyoruz. Bu çalışma şekliyle de kıdemimiz oluşmadı için kıdem tazminatı alamıyoruz” şeklinde konuşarak yetkililerden taleplerini dile getirdi.

“Çözüm Mecliste Yapılacak Çalışmalarda”

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Arzu Başer sektörde yaşanan sorunların çözümünün TBMM’de yapılacak yasa değişikliklerin de olduğunu vurgulayarak son olarak şu açıklamaları yaptı, “Bu sorunların çözümü yasanın geri getirilmesi bu da TBMM’deki çalışmalarla olacak. Biz sorunlarımızı ve istek ve taleplerimizi dosya haline getirdik. Bu sorunlarla çeşitli siyasi parti temsilcileri ilgilendi. Yasanın değiştirilmesi bir anda olmuyor biraz zorlamakta gerekiyor. Yaşadığımız sorunlardan siyasi parti temsilcilerinin de haberleri yoktu. Biz bu sorunları ortaya koyduk. Tabi ki bir yasa değişecekse bu meclisten geçecek. Biz vekillerle de sorunlarımızı konuşarak çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu sorunların giderilmesi toplumsal bir sorundur.”

Faruk Gökyurt\ İLK SAYFA-