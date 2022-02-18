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Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı. Ataması yapılan isimler arasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç da yer aldı.
Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine atama kararı yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararda, ataması yapılan isimler arasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç'un da isimleri yer aldı.

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GENEL KURUL’DA YENİ GÖREVLENDİRME
Yayımlanan atama kararında şu ifadelere yer verildi; “Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine, 195 sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5’inci maddesi gereğince ekli listede yer alan kişiler görevlendirilmiştir. Fecir Alptekin, Saadet Oruç, Mehmet Akarca, Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Osman Köse, Ahmet Arslan, Ebubekir Şahin, Edibe Sözen, Mehmet Emin Babacan, İsmail Çağlar, Kübra Güran Yiğitbaşı.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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