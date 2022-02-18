Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Basın İlan Kurumu Genel Kurulu temsilciliklerine 12 kişi atandı. Ataması yapılan isimler arasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç da yer aldı.