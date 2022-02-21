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Başkan Aksu'dan önemli açıklama: "200 bine yakını Mamak’ta ikamet ediyor"

Mamak Çorumlular Dernekler Federasyonu Başkanı Ercan Aksu, Başkent’te yaklaşık 500 bin Çorumlu yaşadığını bunların 200 bine yakınının ise Mamak’ta ikamet ettiğini açıkladı.
Başkan Aksu'dan önemli açıklama: "200 bine yakını Mamak’ta ikamet ediyor"

Mamak Çorumlular Dernekler Federasyonu Ankara ve İstanbul’da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Çorumluların en çok ikamet ettiği illerin başında Ankara geldiğini belirten Mamak Çorumlular Dernekler Federasyonu Başkanı Ercan Aksu, sadece Mamak’ta 200 bine yakın Çorumlunun ikamet ettiğini açıkladı. Çorumlular olarak Ankara’da etkili bir güce sahip olduklarını kaydeden Aksu, birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

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200 BİNİ MAMAK’TA
Ankara’da Çorumluların nüfus olarak ilk sırada yer aldıklarına dikkat çeken Aksu, 500 bin nüfusla etkili bir güce sahip olduklarını kaydetti. Sadece Mamak’ta 200 bin Çorumlu olduğunu aktaran Aksu, bunların 90 bininin seçmen olduğunu vurguladı. 

BİR DİZİ ZİYARETTE BULUNDULAR
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’yi, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Hasan Tahsin Gökcan’ı, Anayasa Mahkeme Üyesi ve Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar’ı, Yargıtay 3’üncü Daire Başkanı Yardımcısı Hakan Yüksel’i ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkan Yardımcısı Metin Karaman’ı ziyaret eden Mamak Çorumlular Dernekler Federasyonu yönetim kurulu üyeleri kabullerinden dolayı bu kişilere teşekkürlerini iletti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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