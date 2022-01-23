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Başkan Baki Demirbaş, yaban ve sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, yaban ve sokak hayvanlarını elleriyle besledi. 
Başkan Baki Demirbaş, yaban ve sokak hayvanlarını elleriyle besledi

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş, ilçenin çeşitli noktalarında sokak hayvanlarını ve yaban hayvanları için yem bırakan ekiplerin çalışmalarına katılarak, sokak hayvanlarını elleriyle besledi. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerle birlikte Atatürk Parkı’nda, Aşağı Çavundur ve Tahtayazı Mahallelerinde giden Başkan Demirbaş, doğaya yem bırakıp sokak hayvanlarını ve güvercinleri elleri ile besledi.

YİYECEK BIRAKILDI
Ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ve kuşları unutmayan Demirbaş, birçok noktaya yem ve ekmek bırakarak örnek davranışa imza attı. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurduklarını hatırlatan Başkan Demirbaş, ilçenin dört bir köşesine yiyecek bıraktıklarını söyledi. 

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DIŞARDAKİ HAYVANLAR UNUTULMUYOR
Bir taraftan karla mücadeleyi sürdürdüklerini diğer taraftan da sokak hayvanlarını ve yaban hayvanlarını unutmadıklarını anlatan Demirbaş, şunları söyledi:
“İlçede gerçekten yoğun bir kar yağışı var. Bu yoğun yağışta can dostlarımız mağdur etmemeye çalışıyoruz. Kış şartlarında sokak hayvanları, kuşlar, yaban hayvanların aç kalmasın istiyoruz. Vatandaşlarımız da aynı şekilde duyarlılık göstererek sokak canlılarımıza sahip çıkıyor. Vatandaşlarımızla sürdürdüğümüz dayanışmanın yanı sıra belediye ekiplerimiz de oldukça hassas çalışmalar yapıyor ve yaralı olan sokak canlılarımızı rehabilitasyon merkezimizde tedavi altına alıyorlar. Tedavisi tamamlanan canlılarımızı da sağlıklı bir şekilde tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz.’’ 

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EKİPLER SAHADA
Vatandaşların olumsuz hava şartları nedeniyle panik yapmamalarını da isteyen Başkan Demirbaş, ‘’Ekiplerimiz tüm sahada çalışmalarını sürdürüyor. Kriz merkezimiz kurduk ve dün geceden bu tarafa da bizzat ben takip ediyorum. Gelen tüm ihbara anında cevap verilerek gerekli müdahaleler yapılmaktadır’’ ifadesini kullandı.

İLKSAYFA-

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