Başkan Ertuğrul Çetin, yeni hizmete giren iş yerinin açılışını gerçekleştirdi

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ilçede yeni hizmete giren iş yerinin kurdelesini keserek açılışını gerçekleştirdi.

Kurdele kesim öncesi Başkan Ertuğrul Çetin Halkla İlişkiler Müdürlüğü İstihdam Şefliği’nin yeni açılan iş yerleri ile hemen irtibata geçtiğini de belirterek vatandaşların iş bulmaları için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Açılan her yeni iş yeri ilçe için yeni bir ekmek kapısı hem de bir istihdam alanı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "İlçemizdeki yeni istihdam alanlarının çeşitlenmesi ve çoğalması bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda da Pursaklar'da istihdama yönelik her açılışa büyük bir memnuniyetle katılarak kurdelelerini kesiyoruz. Açılan her iş yeri ekonomiye can verirken, hemşehrilerimizin istihdamına katkı sağlayacaktır. Pursaklar Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Esnafımız ne kadar güçlü olursa ise biz de o kadar güçlü oluruz. Kurdelesini kestiğimiz işletme sahiplerine hayırlı bol kazançlar diliyorum" dedi.

Açılın ardından iş yerini gezen Başkan Ertuğrul Çetin, işletme sahipleri ile sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.