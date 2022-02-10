Başkan Geylan, öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanmasını istedi

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, farklı il ve ilçelerde görevlendirilen evli öğretmenlerin mağduriyetlerine dikkat çekti. Geylan, il/ilçe emri hakkı getirilerek, öğretmenlerin aile bütünlüğünün sağlanmasını istedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan “İl içi ve iller arası mazeret tayin sorunu öğretmenlerimizin dramıdır. Bu durum sadece eş durumundan dolayı tayin talepleri karşılanmayan bir kısım öğretmenimizin meselesi değildir, aynı zamanda bir sosyal dramdır. Tayin hakkı mağduriyetlerini bütüncül bir yaklaşım içinde değerlendirmek gerekir” dedi.

AİLE BÜTÜNLÜĞÜNÜ HATIRLATTI

Anayasamızın 41. Maddesinin aile bütünlüğüne vurgu yaptığını söyleyen Geylan, mevcut durumda anayasanın ihlal edildiğini kaydetti. Geylan şunları söyledi: “Anayasanın 41. Maddesi, ‘Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar’ der. Bu madde, aile birliğini sağlama hükmü atfediyor. Dolayısıyla herhangi bir kamu çalışanın eş durumundan dolayı tayin talebinin karşılanmaması demek, bizzat kamu yönetimi tarafından Anayasamızın 41. Maddesinin ihlal edilmesi demektir”

İL EMRİ HAKKI TALEBİ

“Aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği yapmak isteyen öğretmenlerimizin bir kısmının kontenjan ya da puan yetersizliği dolayısıyla tayin taleplerinin karşılanmadığı göz önüne alındığında, mağduriyet yaşayan öğretmenlerimize il emri hakkı getirilmesini istiyoruz. Öte yandan il içi özür grubu mağduru olan öğretmenlerimiz de var. Aynı ilin iki farklı ilçesinde görev yapmakta olan eşlerden bazılarının arasında iki ilden daha fazla mesafe bulunmaktadır. Örneğin, Ankara’nın Nallıhan ilçesi merkeze 162 km’dir. Antalya’nın Gazipaşa içesi merkeze 179 km’dir. Erzurum’un Şenkaya ilçesi merkeze 162 km’dir. Bu ilçelerde görev yapan öğretmenlerimiz, ‘aynı ilde görev yapıyorlar’ denilerek, adeta görmezden geliniyor. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir”

3 YIL ÇALIŞMA ŞARTI 50 KM SINIRI

“Türk Eğitim-Sen olarak talebimiz; bulunduğu ilçede 3 yıl çalışma şartı veya il içinde 50 km. sınırı getirilerek, özrünün bulunduğu ilçe ile görev yeri arasında 50 km.’nin üzerinde mesafe bulunan il içi eş özrüne sahip öğretmenlere ilçe emri hakkı verilmesidir. Bu tür durumda olan öğretmenlerin sayısı da öğretmen dağılımını yerinden edecek ya da kaos yaratacak düzeyde değildir. Velev ki bu durum söz konusu olsun. Milli Eğitim Bakanlığı’nın önceliği aileleri birleştirmek olmalıdır. Çocuklarından ayrı kalmış bir anneden ne kadar verimli bir eğitim hizmet bekliyorsunuz? Bu nedenle Mili Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda adım atmasını bekliyorum.”

MERT YILMAZ/İLKSAYFA-