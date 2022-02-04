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Başkan Münür Ballı, hobi bahçelerinin yıkılamayacağını söyledi

Türkiye Çiftçiler Birliği Başkanı Münür Ballı, hobi bahçelerinin yıkılamayacağını söyledi. Pek çok bakan yardımcısı, siyasetçi ve yargı mensubunun dahi hobi bahçesi olduğunu vurgulayan Ballı “Eğer yıkacaklarsa önce oradan başlasınlar." dedi.
Başkan Münür Ballı, hobi bahçelerinin yıkılamayacağını söyledi

Türkiye Çiftçiler Birliği Başkanı Münür Ballı, çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatifleri ile kamu ve özel bankalara olan borçlarının 5 eşit taksite bölünerek faizlerinin silinmesi teklifinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kaynak yetersizliği nedeniyle reddedildiği bilgisini verdi. 

MALİYE BAKANLIĞINDAN ÜZEN KARAR
Ballı, “Çiftçi çok zor durumda. Borçlarından dolayı 20 bin çiftçinin traktörü, tarlası, evi icralık. Bu mağduriyetin önüne geçilmesi için Hükümet temsilcileriyle, bürokratlarla 20 aydır ciddi bir çalışma yürüttük, ama maalesef üzülerek ifade ediyorum ki Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilerin kamu bankalarına ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizlerinin silinerek 5 eşit taksitte yapılandırılması talebi Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından kaynak ve bütçe temini edilemeyeceğinden dolayı reddedildi. Çiftçilerin borçlarını yapılandırmanın söz konusu olamayacağına dair önceki gün bir görüşme oldu” dedi. Ballı, çiftçilerin yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek için mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek, “Üreticiler olmadan bu ülkede tüketeceğimiz gıdayı tedarik edemeyeceğimizin bilincinde olmalıyız” ifadelerini kullandı.    

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HOBİ BAHÇELERİ TARIMA KATKIDA BULUNUYOR
Hobi bahçeleriyle ilgili de konuşan Ballı, “Hobi bahçeleri tarım arazilerini katlediyor” açıklamalarına katılmadığını belirterek, “Hobi bahçeleri aksine tarıma katkıda bulunuyor. Hobi bahçeleri meyve ağacı yetiştirilen, vatandaşın kendi sebzesini, meyvesini yetiştirdiği, tavuk beslediği yerlerdir. Kimisi 500 dönümde tarım yapıp arpa ekler, kimisi 500 metrekarede tarım yapar domates biber eker. Bu bir üretim değil mi? Hobi bahçesi sakinlerinin tamamı beton yığınlarından, AVM’lerden kurtulmak adına ‘çocuklarımız toprakla buluşsun, biz orda kendimizce ağacımızı dikelim meyve sebzemizi yetiştirelim’ diye orta gelirli vatandaşlarımızın kendilerine meşgale ve doğal hayat diye tercih ettikleri yapılaşmalardır” dedi. 

VİLLALARDA OTURANLAR BAHÇELERİN KIYMETİNİ BİLMİYOR
Ballı, hobi bahçelerinin bulundukları yerleşim yerine ekonomik anlamda katkı sağladığını kaydetti. Hobi bahçelerinin ekonomiye ve tarıma sağladığı katkıyı yöneticilerin göremediğini belirten Ballı şöyle devam etti: “Sırça köşklerde, villalarda oturan bürokratlarımız hobi bahçesinin kıymetini bilmediğinden dolayı onlar için hobi bahçesini yasaklamak, bu konuda kanun çıkartmak gayet kolay bir şey.” 

YASAKLANMASIN DENETİM ALTINA ALINSIN
Hobi bahçelerinin şehrin kalabalığından kaçış, insanların toprakla buluşması için günümüzde bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, devletin bu bahçeleri yasaklamak yerine denetim altına alması gerektiğini söyleyen Ballı, “Devletimiz burada ‘Hobi bahçeleri yapılsın, ama 40 metrekareyi geçmesin. İkincisi belli bir mizan ve düzende olsun’ diyebilirdi. Çarpık yapılaşmanın önüne böylece geçebilirdi. 
Bunun planlamasını yapabilirdi devlet” dedi.  

HOBİ BAHÇELERİ YIKILAMAZ
Milyonlarca vatandaş tarafından merak edilen “Hobi bahçeleri yıkılacak mı?” sorularına ilişkin ise Ballı şunları söyledi: “Hobi bahçelerinde milyonlara tekabül eden bir nüfus oluştu. Bunların hangi birisiyle devlet uğraşacak. 
Hobi bahçelerine en büyük inşaatları yapan bu ülkede yargı mensupları var, siyasetçiler var, bakan yardımcıları var. Bunlar hobi bahçesine villa yapıyor. Eğer bir şeyleri yıkacaklarsa önce oradan başlasınlar. Sonra gariban ve orta gelirli vatandaşların bahçelerini yıkmak daha kolay. Ben şahsi olarak hobi bahçelerinin yıkılmayacağını düşünüyorum. Birkaç yerde yıkım oldu ancak onların arka planında başka şeyler var. Hobi bahçelerini yıkamazlar, yıkamayacaklar. Yasa çıktı ama yasanın uygulanmasıyla ilgili bir genelge yayınlanmadı.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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