Başkan Muzaffer Yalçın, Herkesi Güdül'e davet etti

Gazetemize konuşan Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "sakin şehir" ünvanına sahip şirin ilçenin doğası, mimarisi, kültürü ve tarihi ile dikkatleri üzerine çekmeye başladığını söyleyerek, "Herkesi davet ediyoruz" dedi.

Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "cittaslow" yani sakin şehir ünvanına sahip Güdül'ün doğası, mimarisi, kültürü ve tarihi ile dikkatleri üzerine çekmeye başladığını söyledi.

ATİD'in ödül töreninde gazetemize konuşan Yalçın, ilçedeki Kirmir Çayı çevresinde bulunan İn Önü mağaralarının M.Ö. 8. Yüzyıl'a dayandığını; mağaralar, Nekropol alanları, Sorgun Göleti ve yakınlarındaki tarihi ören yerinin ilçede en fazla ziyaret edilen alanlardan başlıcaları olduğunu kaydetti.

SAKİN ŞEHİR TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

Son yıllarda belediyenin yaptığı yatırımlarla Güdül'ün ciddi anlamda turist çekmeye başladığını anlatan Başkan Yalçın, "Sakin şehir unvanına sahip bir ilçeyiz. İlçemize turizm amaçlı gelen çok sayıda grup var. Belediye olarak Sorgun Göleti'mizi ve İn Önü Mağaralarını kullanma yetkisini aldık. İlçemize özellikle hafta sonları çok sayıda turist grupları geliyor. Bu da Güdül'ün tanıtımına, ekonomisine katkısı oluyor" dedi.

ÇOK SAYIDA ETKİNLİK ALANI YAPILDI

Başkan Yalçın Abant Gölü’nü aratmayacak derece güzelliğe sahip doğal bir mesire alanı olan Sorgun Göleti'ne çok sayıda etkinlik alanı yapıldığını söyledi. Proje bünyesinde belirlenen alana bir adet macera park, bir adet çocuk survivor alanı, bir adet kano gezinti alanı, bir adet çadır kamp alanı yapıldı. Yapılan tesis ile eko turizm alanında Sorgun Göleti Ankara’nın gözde turizm alanlarından birisi olarak görülüyor.

MEDENİYETLERİN AYAK İZLERİ GÜDÜL'DE

Baskan Yalçın şu sözlerde herkesi Güdül'e davet etti: "Güdül birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir kent. Çok sayıda medeniyetin ayak izleri burada görülüyor. Herkesi sessiz ve sakin ilçemizi görmeye herkesi davet ediyoruz."

SORGUN GÖLETİ?

Sorgun Göleti, neredeyse Abant Gölü’ne muadil, onu hiç aratmayacak derece güzelliğe sahip, doğal bir mesire alanı olarak gösteriliyor. Bolu dağının uzantısı olan sıra dağların arasında, yeşilin her tonunun olduğu, ormanın ortasında bir doğa harikası olarak dikkat çekiyor. Sorgun Göleti, Güdül merkeze, 23 km mesafede olup, iki farklı yol üzerinden bu bölgeye ulaşılabilmekte. Birisi, Ankara-Beypazarı yolu Güdül sapağına döndükten sonra Yeşilöz istikametinden Sorgun’a ve gölete bağlanılabiliyor. İkinci güzergah ise, Ankara-İstanbul otobanı üzerinden Çeltikçi-Yeşilöz istikametinden de gölete ulaşmak mümkün olabilmektedir. Başkente yakın olması sebebiyle, günü birlik ziyaretlere çok açık olan bu mesire alanı, ormanın ortasında oluşan doğal bir inci durumundadır. Yerleşke içerisinde, gölet manzaralı bir konak yer almaktadır.

TÜRKİYE’NİN 18. SAKİN ŞEHRİ

Türkiye'nin 18. sakin şehri olan Güdül, Ankara’nın en şirin ilçelerinden birisidir. Şehir merkezine yaklaşık 90 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ankara’nın Ayaş, Beypazarı, Kızılcahamam, Çamlıdere ilçeleri ile komşu olup Batı Karadeniz Bölgesi ile de sınırı bulunuyor. Güdül; doğası, mimarisi, kültürü ve tarihi ile sakinliğin ve huzurun cazibe merkezi olabilecek şirin bir kenttir. Özellikle İn Önü Mağaraları, Sorgun Göleti, Kirmir Vadisi, Mnizos Antik Kenti, Kaya Yazıtları önemli turizm merkezlerinden biridir.

Osman Akdoğan/İlksayfa