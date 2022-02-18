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Başkan Ramazan Şimşek, esnafla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Şimşek, esnafın sorunlarını dinledi, projelerini anlattı.
Başkan Ramazan Şimşek, esnafla buluştu

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Sık sık esnafla bir araya gelerek esnafın sıkıntılarını dinleyen Başkan Şimşek, vatandaşa verdikleri hizmetlerden bahsetti. İlçede hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde de bulunan Şimşek ”Göreve geldiğimizden bu yana tek gayemiz vatandaşımıza layığıyla hizmet etmek. Bugün geldiğimiz noktada bu gayemizi gerçekleştirdiğimizi görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Gölbaşımızı Uluslararası Bilardo Kompleksi gibi dünyada eşi benzeri olmayan bir yapı ile buluşturduk. Gölbaşını yüzüncü yılın modern kenti haline getireceğimizi söylemiştik. GÖLBİS, Paylaşım Noktası, Umutlu Yaşam Merkezi, Modern Kurban Kesim Alanı, Kariyer Noktası, Hilal Kart, Büyük Gölbaşı Merkez Projesi, Üniversiteliler Caddesi gibi çok önemli projelerimiz ile bu hedefe adım adım gidiyoruz“ dedi.

“Gölbaşılı esnaflarımızı canı gönülden destekliyorum”
Esnafın yaşadığı sorunların farkında olduklarını dile getiren Başkan Ramazan Şimşek ”Gölbaşılı esnaflarımızı canı gönülden destekliyorum. Zabıta ekiplerimiz yaptıkları denetimlerle fırsatçılara ve stokçulara göz açtırmıyor. İlçemizdeki huzuru ve refahı kötü etkileyecek her türlü olumsuzluğun karşısında Ramazan ağabeyiniz olarak yanınızdayım. Geçen yıl salgın nedeniyle zor günler yaşayan yaklaşık 1500 esnafımıza nakit para desteği sağladığımız gibi; işyeri açan ve açacak esnaflarımızla ilgili de yine ruhsat alımında iyileştirme çalışmaları yaptık, salgın mücadele kapsamında da esnaflara hijyenik koşullar için destek verdik. Dezenfektan çalışmaları ve malzeme desteği sağlayarak her daim yanlarında olduk ” ifadelerini kullandı. Başkan Şimşek, Gölbaşı için gece gündüz çalıştıklarını ve her bir Gölbaşılı için tüm imkanlarını seferber ettiklerinin atını çizdi.

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