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Başkan Yıldırım, herkesi "Mutlu şehir"e davet etti

Altınpark’ta Sinop tanıtım günleri kapılarını açtı. Sinop’un tarihi, kültürel ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı fuarda gazetemize konuşan BOY-DER Başkanı Bayram Yıldırım, “Mutlu şehrin mutlu insanlarıyız. Herkesi fuara bekliyoruz." dedi.
Başkan Yıldırım, herkesi "Mutlu şehir"e davet etti

Ankara Sinoplu Dernekler Federasyonu (ANSİDEF) tarafından gerçekleştirilen Sinop Tanıtım Günleri ANFA Altınpark Kongre ve Fuar Merkezi’nde başladı. Sinop’un tarihi, kültürel yönlerinin ve yöresel lezzetlerinin tanıtıldığı fuar yarın akşama kadar ziyaret edilebilecek.

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SİNOP TANITILIYOR
ANFA Altınpark Fuar alanında gerçekleştirilen tanıtım fuarı ile Sinop'un tanıtımına büyük katkı sunulması hedefleniyor.  Fuar hakkında gazetemize bilgi veren Ankara Boyabatlılar Derneği (BOY-DER) Başkanı Bayram Yıldırım, Ankaralıları ve Başkentte yaşayan tüm Sinopluları tanıtım günlerine davet etti.

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“TÜM BAŞKENTLİLERİ BEKLİYORUZ”
Yıldırım, Ankara’da ilk defa Sinop tanıtım günleri yaptıklarını hatırlatarak, gerçekleştirilen fuarla Sinop’u tanıtmayı amaçladıklarını söyledi. Yıldırım, Sinop’u ise şöyle anlattı, “Mutlu şehrin mutlu insanları. Şehrimizde hiç hırsızlık olmuyor. Geçtiğimiz yıl bir tane hırsızlık olayı yaşanmıştır o da yabancı uyruklu bir şahıs tarafından yapılmıştır. Ayrıca şehrimizde hiç trafik lambası yoktur” dedi.

MANTISI, KEŞKEĞİ, SIRIK KEBABI, Kestane baklavası
Yıldırım, “Sinopumuzun mantısı, kestane baklavası, keşkeği, sırık kebabı, lokumu, kestanesi, balı, pirinci ve daha birçok yöresel ürünü meşhurdur. Burada stant açan herkes Sinopludur. Sinop dışı esnafımız yoktur. Fuara yoğun bir ilgi var. Kültürel ve tarihi değerlerimizi biz Başkentli vatandaşlarımıza tanıtıyoruz. Buraya gelsinler, gezsinler, Sinop’u tanısınlar. Sadece tarihi ve kültürel değerlerimiz değil doğal güzellikleriyle de ünlü bir şehiriz” ifadelerini kullandı.

BAŞKENTTE 150 BİNE YAKIN SİNOPLU VAR
“Biz burada Sinop’u çakıl taşından kayasına kadar tanıtıyoruz. Çam ormanlarından denizine kadar tanıtıyoruz” diyen Yıldırım, Ankara’da kayıtlı 35 bin Sinoplu olduğunu, kayıt dışı ise bu sayının 150 bini bulduğunu kaydetti.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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