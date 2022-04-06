Başkent EDAŞ geçici arızalara müdahale süresini 2 dakikaya kadar düşürüyor

Ankara’nın elektrik dağıtımını yapan firma olan Başkent EDAŞ, fiziki onarım gerektirmeyen geçici arızalara müdahale süresini 2 dakikaya kadar indiren SCADA teknolojisini yaygınlaştırmak amacıyla 2022 ve 2023’de 75 milyon liralık ek yatırım yapacak.

Başta Ankara olmak üzere pek çok bölgede elektrik dağıtım hizmeti veren Başkent EDAŞ, fiziki onarım gerektirmeyen geçici arızalara müdahale süresini 2 dakikaya kadar indiren SCADA teknolojisini yaygınlaştırmak amacıyla 2022 ve 2023’de 75 milyon liralık ek yatırım yapacak.

KESİNTİ SÜRESİ MİNİMİZE EDİLİYOR

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. (Başkent EDAŞ), elektrik dağıtım yatırımlarında teknolojinin payını artırmayı sürdürüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, ortalama 46 dakikalık geçici arıza giderme süresini uzaktan müdahale ile 2 dakikaya indiren, böylece 23 kat daha hızlı müdahale imkanı veren SCADA sisteminde, enerji kesme ve verme işlemlerinin yüzde 70’inde gerçekleştirilir seviyeye ulaşıldı. 2022 yılında sistemi yaygınlaştırmak amacıyla 75 milyon liralık ilave yatırım yapma kararı alındı ve kararın ihaleleri de yapıldı. Açıklamada “SCADA sistemini genişleterek elektrik kesinti süresini minimize ediyoruz” denildi.

EK OLARAK 2 BİN DİREK ÜSTÜ TRAFO

Öte yandan, son kullanıcılara yakın konumlardaki dağıtım trafosu ve kesici ölçü kabini gibi 1423 adet SCADA merkezine ek olarak 1000 adet SCADA merkezini daha sisteme dahil edecek olan Başkent EDAŞ, 1247 adet direk üstü trafoya ek olarak 2000 adet direk üstü trafoyu da aynı sistemde aktif hale getirecek.

SCADA SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Başkent EDAŞ’ın hızla yaygınlaştırdığı SCADA Sistemi ile elektrik arzı, bilgisayar destekli sistemlerle uzaktan kısa sürede yeniden sağlanabiliyor. Geçici arıza olarak tanımlanan ve elektrik dağıtım hatlarında ağaç dalı teması veya rüzgâr etkisi gibi sebeplerle meydana gelen ve fiziki onarım gerektirmeyen durumlarda da enerji uzaktan yine hızlıca tekrar verilebiliyor. Ayrıca enerji kesintisi yapılması gereken orman yangını, sel gibi can güvenliğini tehlikeye sokan durumlarda, enerji uzaktan çok daha kısa sürede kesilebiliyor.

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