Başkent Elektrik Ankara genelinde bakım çalışması başlattı

Başkent Elektrik enerji aksaklıklarını önlemek için Ankara genelinde bakım çalışması başlattı. Tüm trafo ve panoları gözden geçirerek bakıma alan kurum olası aksaklıkların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Enerjisa Başkent’te bölge bölge bakım çalışmaları başlattı. Dün sabah erken saatlerde Altındağ Hamamönü bölgesinde bakım atağı gerçekleştiren kurum, tüm trafo ve panoları gözden geçirdi. Olası bir mağduriyeti önlemek için çalışmalarını titizlikle yürüten kurum, acil enerji ihtiyacı olan yerlere de jeneratör desteği verdi.

JENERATÖR DESTEĞİ VERİLDİ

İçerisinde barındırdığı sivil toplum kuruluşları ve iş yerleriyle ön plana çıkan bölgede bakım sırasında olası bir mağduriyet yaşanmaması için talep eden kurumlara jeneratör desteği de verildi. Tüm trafo ve panoları gözden geçirerek bakıma alan kurum olası aksaklıkların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA