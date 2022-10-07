Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında ilçelerin tanıtım etkinlikleri devam ediyor

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi’nde yapılan ilçelerin tanıtım etkinlikleri devam ediyor. 13 ilçe belediyesinin katılacağı etkinlikte ilçelerin yöresel lezzetleri, projeleri ve gezilecek yerleri sergileniyor.

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında başkentin 13 ilçesi Hamamarkası Bosna Hersek Çeşmesi Meydanı’nda düzenlenen etkinlikle tanıtılıyor. Her gün bir ilçenin tanıtıldığı etkinlikte ilçe belediyeleri, bir yandan kendi ilçelerine özgü yiyecek ve içecekleri stantlarda dağıtırken bir yandan da ilçelerin gezilip görülmeye değer tarihi ve doğal güzelliklerini sergiliyorlar. Bazı ilçe belediyeleri tiyatro ve konser gibi etkinler de düzenliyor. İlçelerin tanıtımının yapıldığı organizasyon 15 Ekim’e kadar devam edecek.

KIZILCAHAMAM TANITILDI

İlçe tanıtım etkinliklerinde Kızılcahamam İlçesi de yer aldı. Tanıtımda bir stantta Kızılcahamam’ın yöresel lezzetleri dağıtılırken başka bir stantta doğal güzellikleri sergilendi. Kızılcahamam İlçesi’nin pilot bölge olduğu “Sıfır Atık” projesine de yer verildi. Etkinlikte oyuncuların çoğunluğunun çocuklardan oluştuğu ‘El Âlem Ne Der’ adlı tiyatro gösterimi yapıldı.

“MİSAFİRLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İlçenin tanıtımının yapıldığı etkinliğe Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ve İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında stantlardan yöresel lezzet tadımı yapıldı. Sonrasında Kızılcahamam’ın doğal güzelliklerinin sergilendiği fotoğraflar anlatıldı. Ziyaret sonunda “El Alem Ne Der” adlı tiyatronun ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirildi. Etkinlikle ilgili Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, festivalde Kızılcahamam olarak yerlerini aldıklarını belirterek, "İlçemizin yöresel lezzetlerini ve doğal güzelliklerini tanıttık. Yaptığımız etkinlikler yoğun ilgi gördü. Misafirlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

SIFIR ATIK PROJESİ

Etkinlikte Kızılcahamam’da gerçekleştirilen “Sıfır Atık” projesinin tanıtımı yapıldı. Kızılcahamam Belediyesi Sıfır Atık birimden sorumlu Uğur Demirbaş konuyla ilgili, “Kızılcahamam Belediyesi 2019 Yılından itibaren Türkiye’ye örnek olmak için sıfır atıkta pilot bölge olarak çalışıyor. Bütün projelerimizi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte yürütüyoruz. Sıfır Atık projesi kapsamında okullarda, mahallelerde ve tüm ilçe genelinde bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz” şeklinde konuştu.

Enes Boyacı / İLKSAYFA