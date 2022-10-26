Başkent Mamak'ta bulunan camiler ressam Özgür Diler'in eliyle güzelleşiyor

Mamak Belediyesi’nin kadrolu ressamı Özgür Diler, ilçedeki camileri hattat sanatı ile renklendirerek, güzelliklerine güzellik katıyor.

Mamak Belediyesi’nde ressamlık yapan Özgür Diler, okul duvarlarına, trafolara, binalara, parklara ve sokaklara milli ve manevi değerlerimizi yansıtan resimler çizmesiyle bilinirken şimdide Mamak’ta bulunan camilerin iç ve dış duvarlarına hat sanatı icra ediyor. Yaptığı resimlerle vatandaşın tüm ilgisini ve sevgisini kazanan Diler, “Buralar bizim manevi değerlerimizi yansıtan yerler. Birçok yerde resim yapmama rağmen camilere hattatlık yapıyor olmam insanın ruhunu besliyor. Sabır olduktan sonra her iş yapılır” dedi.

CAMİLERE GÜZEL DOKUNUŞLAR

Çocukluğundan beri resim yapmaya tutkuyla bağlı olduğunu dile getiren Ressam Diler, yaptığı çeşitli resimlerin ardından camilere bir şey katıyor olmanın mutluluğunu gazetemize anlattı. Diler, “Vatandaşımızdan gelen talepler ve yoğun istek üzerine Mamak ilçemizde bulunan camilerimizi güzelleştirmek için adım attık. Camilerin daha estetik olması için, görsellik kazanması için çalışmalarımıza başladık. Mamak’taki camilerimizi daha doğrusu boş olan, içerisinde hattat çalışması olmayan camilerimizi tercih edip buralara ağırlık veriyoruz. Eksikler yavaş yavaş tamamlanıyor. Benim bildiğim kadarıyla hattat çalışmasını yapan ressam başka belediyelerde yok. Bunu biz yaptık. Bu şekilde ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

DİLER: “İNSANIN RUHUNU BESLİYOR”

Diler, Mamak Belediyesi’nde 10 yıldır aktif olarak ressamlık yaptığını dile getirerek, “Bu işi yapabilmek için önce hevesinizin olması lazım. Açıkçası sabır işi. Sabır olduktan sonra yapılmayacak bir şey yok. Okul, park ve çeşitli yerlerde boyama yaptıktan sonra şu an camiler için bir şey yapıyor olmam çok güzel, manevi olarak da insanın ruhunu besleyen bir duygu. Buralar bizim manevi değerlerimizi yansıtan yerler. Hem vatandaş hem de bizler mutlu oluyoruz. İnsanlar yapılan resimlerin, çalışmaların altında resim çekiyor. İnsanların beğenisini kazanmak bizleri de mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

SIRADA BİRÇOK CAMİ BULUNUYOR

“İbadullah Camisi tamamlandıktan sonra sırada bekleyen birçok camimiz var” diyerek yaşanan yoğunluğa değinen Diler, “Bir camiye 2-3 yılda anca sıra geliyor. Çok fazla yoğunluk var. Yetişmek çok zor. Şu an bir cami talepte bulunsa belli bir süre beklemek zorunda. Sadece cami için değil, boyanması istenilen her yerin belli bir süre beklemesi gerekiyor. Sırası gelen, Mamak’ta bulunan birçok camiyi boyamış bulunuyorum. Burası bittikten sonra da Fatih Camisine geçiş yaparak oranın eksiklerini tamamlayacağız” diye konuştu.

SABIR OLMADAN OLMAZ

Bir çalışmanın bitiş zamanının yapılan resme, resmin büyüklüğüne, ayrıntılarına göre değiştiğini ifade eden Diler, bazen çalışmanın çok kısa zamanda bittiğini bazense haftalarca uğraşıldığını kaydetti. Aynı zamanda yapılan çalışmada incecik fırça kullanıldığından ötürü dikkat edilmesi gerektiğini, hata yapıldığında kurtarma payının olmadığını vurgulayan Diler, “Bir hata olduğunda, çalışmayı kurtarma şansınız olmuyor. Yeniden üstüne bir kat atmanız lazım. O da çok zor bir işlem. Hat incecik bir fırçayla yapılan bir sanat. Basit bir şey değil. Herkesin yapabileceğini sanmıyorum. Gün geliyor 2-3 saat bazen günlerce merdiven üstünde çalışmanız gerekiyor. Bunu da sabrı olmayan, aceleci davranan kişilerin kolaylıkla icra edeceğini düşünmüyorum” diyerek hat sanatının incelik gerektiren bir iş olduğunu söyledi.

HEM MAMAK HEM CAMİLER GÜZELLEŞİYOR

Diler, “Bize destek veren Mamak Belediye Başkanımız Murat Köse sayesinde hızlı bir şekilde camilerimizi güzelleştirmeye devam ediyorum. Hem duvarları renklendiriyorum, hem de ilçeyi. Böyle bir fırsatı bana sundukları için çok mutluyum. Belediyenin desteği ve halkımızın talebi ile Mamak’ı daha güzel hale getirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

“VESİLE OLANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Yapılmakta olan İbadullah Camisi’nin İmam-Hatibi Sadık Aktaş ise yapılan çalışmaları gazetemize şu şekilde aktardı: “Camimizde hat üzerine çalışmalar yoktu. Eksiklerimiz vardı. Camimizin de ihtiyacı vardı. Bizde buraya bu işlemlerin yakışacağını, eksiklerimizi tamamlamamız gerektiğini düşünüp gerekli yerlere muhtarımız aracılığıyla başvurularımızı yaptık. Şu an camimizin girişine büyük bir besmele, içerisine Vav ve namaza engel olmayacak şekilde arka kısımdaki boş duvara ‘Hasbünallahü ve Nimel Vekil’ Ali İmran Suresi’nin 173. Ayeti Kerimesini, son olarak da camimizin dışarısında bulunan duvara Kâbe tasarımı yaptırarak ve üzerine Kelime’yi Tevhid ekleterek camimizin daha güzel görünmesi sağladık. Burada caminin içerisinde namaz kılarken huşu içinde, daha manevi bir ortam oluşturabilmek adına ressamımız Özgür Bey çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmaları çok beğendik. Vesile olanlardan Allah razı olsun.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-