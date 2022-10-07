Başkent Millet Bahçesi’nde "Tam Bana Göre Festival’i” tüm hızıyla devam ediyor

Başkent Millet Bahçesi’nde 5- 9 Ekim tarihleri arasında düzenlenen "Tam Bana Göre Festival’i” tüm hızıyla devam ediyor. Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan festivalde çeşitli konserler düzenleniyor.

Bu yıl ikincisi düzenlenen “ Tam Bana Göre Festival” gençlik festivali Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde gençleri ağırlıyor. 5 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan festival 9 Ekim tarihine kadar devam edecek. Toplamda 152 belediyenin stant açtığı festivalde birçok kültür etkinliği düzenlenirken ünlü isimlerde verdikleri konserlerle gençleri eğlendiriyor.

YARIN SONA ERECEK

Ankara'da 4 gün boyunca festival sürecek olan festivalin resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Ülkenin dört bir yanından gençlerin yoğun katılımıyla Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen festival 9 Ekim'e kadar sürecek. Festivalde birçok belediye açtıkları stant da yöresel tanıtımlarını yaparak Ankaralı misafirlere renkli anlar yaşatıyor.

Bu sene de 3 milyon civarında misafirin beklendiği festivalde 152 belediye stantlarla misafirleri karşılıyor. Söyleşi, toplantı ve sohbet etkinlikleri düzenlenecek, kitap fuarı festivalde gençleri ağırlayacak. Yapılan konserlerle festivalde ünlü isimler sahne alıyor.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA