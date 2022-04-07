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Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 58 taşınmazı satışa çıkardı

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı dört ilçede 58 taşınmazı satışa çıkardı. Büyük kısmını konut alanı ile imarsız ham toprağın oluşturduğu araziler 12 Nisan Salı günü ihaleye çıkacak.
Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı 58 taşınmazı satışa çıkardı

Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ulus Emlak Müdürlüğü 58 taşınmazı satışa çıkardı. Başkent’te satışa çıkarılan hazine arazilerinin 5’i Mamak’ta, 9’u Altındağ’da,  16’sı Elmadağ’da, 28’i Kalecik’te bulunuyor. 12 Nisan Salı günü ihaleye çıkacak taşınmazların imar durumu ise şöyle; 28’i ham toprak, 29’u konut alanı, biri ise kentsel servis alanı.

KONUT ALANI VE HAM TOPRAK
Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü 58 hazine arazisini satışa çıkardı. Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan ilana göre, Ankara’da Hazine’ye ait çok sayıda taşınmaz satışa çıkarıldı. Satış işlemi Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ulus Emlak Müdürlüğü tarafından yapılacak. 

MAMAK, ALTINDAĞ, KALECİK, ELMADAĞ
Satılacak olan taşınmazlar Kalecik, Elmadağ, Altındağ ve Mamak ilçelerinde bulunuyor ve büyük kısmını konut alanı ile imarsız ham toprak oluşturuyor. 

15 BİN İLA 2 MİLYON TL ARASINDA DEĞİŞİYOR
İhale usulüyle satılacak taşınmazlar için isteklilerin her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırması gerekiyor. 58 taşınmazın geçici teminat bedeli ise 4 bin 650 TL ile 557 bin TL arasında değişiyor. Taşınmazların tahmini bedelleri ise 15 bin 500 TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Taşınmazların içinde bir de kentsel servis alanı bulunuyor.  

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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