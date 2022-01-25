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Başkent'e yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Başkent’te kar yağışının ardından Kale, Hamamönü, Kuğulu, Mogan gibi kentin simge noktalarında oluşan kartpostallık manzaralar görenleri hayran bıraktı.  
Başkent'e yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Başkent Ankara’da ektili olan kar yağışının ardından kentin simge noktalarında kartpostallık görüntüler oluştu. Başkent’in tarihi ve turistik merkezlerinden biri olan Ankara Kalesi, Hamamönü, Kuğulu, Mogan gibi noktalarda oluşan kar yağışı sonrası adeta tablo gibi görüntüler ortaya çıktı. 

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Beyaz örtüyle kaplanan noktalarda vatandaşlar, telefonlarıyla ve fotoğraf makinalarıyla bol bol fotoğraf çekti; özçekim yaptı. Başkentliler tablo gibi oluşan manzaraların keyfini çıkardı.

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OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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