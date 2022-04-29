Başkentgaz, Ramazan Bayramı boyunca mesaide

Başkentgaz ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca herhangi bir olumsuzluğa karşı 7/24 sahada olacak. Açma-kapama gibi işlemler mobil uygulama üzerinden gerçekleştirilecek.

Başkentgaz, Ramazan Bayramı’nda 7/24 kesintisiz ve güvenli doğal gaz kullanımı için çalışmaya devam edecek. Bayram boyunca 'Acil 187' ve bakım onarım ekipleri sahada olacak. Ayrıca abonelik işlemleri, 'Başkentgaz Mobil' uygulaması üzerinden yapılabilecek.

EKİPLER 7/24 HAZIR OLACAK

Başkentgaz, bayramda da ihbarlar üzerine güvenli doğal gaz kullanımı için lisans bölgesinde yer alan 32 noktadaki 'Acil 187' bölgesinde gaz kaçağı, gaz yokluğu gibi acil durumlara müdahale için ekipler hazır bulunacak. Başkentgaz İşletme Direktörü İlker Tınaz, abonelere uyarılarda bulunarak, “Doğal gaz en güvenli enerji kaynağı. Fakat uygun olmayan tesisat, menfezin kapatılması, bacalı cihaz kullanımı veya proje dışı cihaz eklenmesi gibi durumlar ortamda karbonmonoksit oluşmasına ve zehirlenmelere neden olabiliyor. Bu gibi durumlara müdahale için Acil 187 ekiplerimiz 7/24 hazır bulunuyor. Doğal gaz kokusuz, renksiz ve tatsızdır. Ortamda çürük sarımsak benzeri bir koku hissedilmesi durumunda camları ve pencereleri açarak ortamın havalandırılması gerekir. Kişi acilen koku olmayan bir yere geçerek 'Acil 187’ye ihbar bırakmalıdır. Ayrıca kusma, baş dönmesi, görme bozukluğu, şuur kaybı, işitme azlığı gibi semptomlar görülmesi durumunda da zaman kaybetmeden Acil 187’yi aramaları gerekir” dedi.

MOBİL UYGULAMA ÜZERİNDEN İŞLEM

Bayram boyunca ‘Başkentgaz Mobil’ uygulama üzerinden abonelik işlemlerinin yapılabileceği açıklandı. Aboneler, telefonlarına indirdikleri mobil uygulama üzerinden Başkentgaz şubesine gitmeden işlemlerini 7/24 gerçekleştirebilecek.

Borç/fatura sorgulama, abonelik feshi, iç tesisat randevu başvuru işlemleri de yapılabilecek. Ayrıca ilk defa doğal gaz bağlantısı yaptıracak kişiler, ilk gaz açım sözleşmesini de uygulama üzerinden tamamlayabilecek. Bayram boyunca 0850 222 6 429 numaralı Çağrı Merkezi de 7 gün 24 saat abonelerin talep, ihtiyaç ve sorularına cevap verecek.

BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK

Başkentgaz bakım onarım ekipleri, bayram boyunca istasyonların basınç ölçümlerini, filtre ve regülatör bakımlarını yapmaya devam ederek, kesintisiz ve güvenli doğal gaz için periyodik bakım çalışmalarını bayramda da sürdürecek.

Osman Akdoğan/İLKSAYFA