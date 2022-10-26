Başkentgaz yetkilisinden doğalgaz zehirlenmesine karşı önemli uyarılar

Başkentgaz Acil Müdahale Şefi İnan Uğur Yüceer, daha çok kış aylarında görülen karbon monoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu: "Bacalar mutlaka temizlenmeli, bacalı kombi, bacalı soba bulunan ortamlarda uyumamalı..."

Gazetemize konuşan Başkentgaz Acil Müdahale Şefi İnan Uğur Yüceer, daha çok kış aylarında görülen karbon monoksit zehirlenmeleri ne karşı vatandaşlara hayati uyarılarda bulundu.

BACALAR TEMİZLENMELİ

Karbon monoksit zehirlenmelerinin yüzde 99’unun bacalı cihazlardan kaynaklandığını ifade eden Yüceer, “Bacalarda tıkanma sonucu atık gaz iç ortama yayılarak zehirlenmeye neden olabilir. Düzenli olarak yetkili servislere baca temizliği yaptırılmalı” dedi.

BU ORTAMLARDA UYUNMAMALI

Yüceer, kuvvetli lodosun baca tepmelerini tetikleyerek zehirlenmelere neden olabildiğini ifade ederek “Bacalı kombi, bacalı soba bulunan ortamlarda uyumamalı. Cihazın olduğu yer havalandırılmalı. Buralarda muhakkak menfez bulundurulmalı” diye konuştu.

SENSÖRLER ÇALIŞIYOR MU?

Yüceer ayrıca “Bacalı cihazların üzerinde muhakkak baca sensörü olmalı. Gaz alarm cihazı ve karbon monoksit dedektörü bulunmalı ve çalışıyor olduğuna dikkat edilmeli. Tesisata proje dışında cihaz ekleme/çıkarma yapılmamalı. Periyodik bakımları aksatılmamalı” dedi.

Kışın gelmesiyle artan doğal gaz kullanımı bakımsız tesisat ve uygun olmayan ya da temizliği aksatılan bacalar nedeniyle istenmeyen kazalara ve ölümlere sebep olabiliyor. Başkentgaz Acil Müdahale Şefi İnan Uğur Yüceer ile baca temizliği tesisat bakımları ve acil durumlarda ne yapılması gerektiğini konuştuk. Yüceer, “Güvenli doğal gaz kullanımı için yakıcı cihazların baca tiplerine göre bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bacalı cihaz ortamdan aldığı havayı yakıp, yanma sonucu karbondioksit ve su buharını baca vasıtası ile dışarıya atmaktadır. Temiz hava için gerekli menfezlerin, dış ortamdan gelen soğuk havanın içeri girmemesi için kapatılması sonucu tam yanmanın sağlanamaması bağlı, eksik yanma ile karbon monoksit oluşmasına neden olmaktadır” ifadelerini kullandı.

GÜVENLİ GAZ KULLANIMI İÇİN BAKIM ÖNEMLİ

Tesisat bakımının güvenli doğal gaz kullanımı için ilk adım olduğuna dikkat çeken Yüceer, “Karbon monoksit zehirlenmelerin yüzde 99’u bacalı cihazlardan kaynaklanıyor. Yanma sonucu oluşan su buharının tuğla bacalarda sıvaların dökülmesine, baca tıkanmalara neden olduğunu vurgulayan Yüceer bacalı cihazlarda; bacanın ortak olması, baca ve cihaz bağlantılarının alüminyum fleks malzemeden yapılması nedenleriyle eksik yanma ile oluşan atık gaz ortama yayılarak zehirlenmeye neden olabilir. Ayrıca güvercin gibi sıcağı seven hayvanların çatıda bulunan bacalara tünemesi, çıkan atık gazdan zehirlenerek baca içerisine düşmesi sebebiyle baca tıkanıklıkları sonucu baca çekişi sağlanamayabilir” şeklinde konuştu.

DÜZENLİ BACA TEMİZLİĞİ YAPILMALI

Her yıl düzenli olarak baca temizliği yaptırılması gerektiğini vurgulayan Yüceer, “Bacalı cihazların üzerinde muhakkak baca sensörü olmalı ve bilgisiz kişiler tarafından müdahale edilmemeli. Menfezler mutlaka açık olmalı. Gaz alarm cihazı ve karbon monoksit dedektörü bulunmalı ve çalışıyor olduğuna dikkat edilmeli. Tesisata proje dışında cihaz ekleme/çıkarma yapılmamalı. Yakıcı cihazların yıllık periyodik bakımları yetkililere yaptırılmalı. Baca temizlikleri mutlaka her yıl yetkililerce yapılmalı. Baca bağlantılarının standartlarda belirtildiği şekilde olmasına dikkat edilmeli. Ortak bacaya bağlı cihazlarda üst katlarda yapılan tadilat sırasında bacaların iptal edilmesi durumu ile de karşılaşabiliyoruz, standart gereği ortak bacalar kullanılmamalı, bu konuda da hassas davranılmalı ve gerekli kontroller yapılmalı” uyarılarında bulundu.

KUVVETLİ LODOSLAR ZEHİRLENMEYE NEDEN OLABİLİR

“Kuvvetli lodos baca tepmelerini tetikleyerek zehirlenmelere neden olabilir. Lodos nedeniyle oluşacak baca gazı tepmelerinin neden olabileceği olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla bacalı kombi, bacalı soba bulunan ortamlarda uyumamak gerekir” diyerek lodoslu havalara dikkat çeken Yüceer; “Bacalı cihazın bulunduğu ortamı havalandırmak gerekir. Eğer bacalı cihaz bulunan odada uyumak gerekiyorsa odada bulunan pencereyi bu havalarda açık bırakmak gerekir. Kombi, doğalgaz sobası, bacalı şofben bulunan ortamlarda muhakkak menfez bulundurulmalı. Menfez hava sirkülasyonunu sağlayarak ortama temiz hava verir. Bazı doğal gaz kullanıcılarının menfezi, içeriye soğuk hava girmesine sebep olduğunu düşünerek kapattığını görebiliyoruz. Fakat bu yanlış ve can güvenliğini tehlikeye atan bir durumdur. Bu nedenle açık tutulması hayati önem taşır” dedi.

BELİRTİLERE DİKKAT!

Başkentgaz Acil Müdahale Şefi İnan Uğur Yüceer son olarak doğalgaz zehirlenmelerine ve belirtilerine dikkat çekerek vatandaşlara uyarılarda bulundu; “Karbonmonoksit renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı zehirli bir gazdır. Rüzgâr nedeniyle oluşabilecek baca gazı tepmesi sonucu kapalı ortamda karbonmonoksit birikir. Vücuda solunum yolu ile girer ve doğrudan kana geçerek oksijen alımını engeller zehirlenme ve ölüme neden olur. Karbon monoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa, zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Karbonmonoksit zehirlenmesinin belirtileri arasında; Baş Ağrısı, bulantı, nefes darlığı, baş dönmesi olduğunu söyleyebiliriz. Bu belirtilerden herhangi birinin görülmesi durumunda ortam havalandırılarak doğal gaz vanası kapatılmalı ve zaman kaybetmeden Acil 187 aranmalıdır. Acil 187’ye adres ve sorulan sorular hakkında açıklayıcı ve net bilgiler verilmesi önem taşır.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-