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Başkent'in elektrikli bisikletleri test ediliyor

Başkent’te elektrikli bisiklet sistemi kurulmasına yönelik EGO testleri devam ediyor. Proje kapsamında 7 farklı noktaya kurulan 60 şarj istasyonuna 25 tane elektrikli test bisikleti dahil edildi.
Başkent'in elektrikli bisikletleri test ediliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) hibe projesi kapsamında Başkent’in 7 farklı noktasına elektrikli bisiklet şarj istasyonu kuruldu.

25 BİSİKLET 60 ŞARJ İSTASYONU
Pilot bölge olarak Batıkent’teki Bisiklet Kampüsü ile beraber Milli Kütüphane, Bahçelievler, Bilkent, Koru, Batıkent ve Kızılay metro istasyonlarının olduğu noktaya kurulan 60 bisiklet şarj istasyonu, Ankara Kent Konseyi (AKK) ile yapılan iş birliği doğrultusunda AKK bünyesinde faaliyet gösteren profesyonel bisikletçilerce şubat ayından bu yana test amaçlı sistem deneniyor. Elektrikli bisiklet sisteminin kurulmasına yönelik ilk adımın atıldığı 3 Eylül 2021’den itibaren sisteme Başkent’in topoğrafyasına uygun 25 tane elektrikli test bisikleti dahil edildi. Profesyonel bisikletçiler, bisikletleri kullanarak değerlendirmeler yapıyor bisikletler farklı testlere tabi tutuluyor. 

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SAYI 408’E ÇIKACAK
Testlerin başarılı geçmesinin ardından Başkent genelinde vatandaşların mobil uygulama aracılığıyla kullanabileceği elektrikli bisiklet sayısı 408’e çıkarılacak. Toplamda 34 istasyonda şarj ünitesi sayısı 408’e çıkarılacak. Bisikletlerin ihalesinin haziran ayına kadar tamamlanarak sözleşmelerinin imzalanması bekleniyor. Sistemin bu yıl sonunda vatandaşın kullanımına sunulması hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ BİSİKLETİN ÖZELLİKLERİ?
Önümüzdeki aylarda Ankaralıların kullanımında olacak elektrikli bisikletlerin özellikleri şöyle:  
-Şarj istasyonlarına takılı olan bisiklet kart okutarak alınıyor. Bisikletler herkesin kullanımına açıldığında telefon uygulamasıyla kullanılacak.
-Koltuğu mandalla ayarlanabiliyor. Boyunuza ve ayağınızın pedala uzanmasına göre rahatlıkla ayar yapılabiliyor. 
-Bisiklet ilk pedala basar basmaz motor aracılığıyla hız alıyor, sürüş anında pedal çevirmenize gerek kalmıyor. 
-Elektrikli bisiklet 25-30 kilometre hıza kadar ulaşabiliyor 
-Bisiklet 30 kilogram ağırlığında.
-Bisikletin önünde malzeme taşımak için sele yer alıyor.
-Elektrikli bisiklet tam şarj ile yaklaşık 65 kilometre mesafe kat edebiliyor. 
-Elektrikli bisiklet 6 saatte şarj oluyor. Ayrıca hemen yedek batarya değişikliği de yapılabiliyor.
-Direksiyonda dijital pil göstergesi ile bisikletin ne kadar şarjının kaldığını görülebiliyor. 

 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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