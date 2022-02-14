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Başkentli gazeteciler doğaya yem bıraktı

Ankara’da görev yapan gazeteciler, Çubuk’ta yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.
Başkentli gazeteciler doğaya yem bıraktı

Ankara’nın çeşitli ilçelerinde çalışan aralarında Haber Müdürümüz Adem Orman’ın da bulunduğu gazeteciler, Çubuk Belediyesi ile Kültür Sanat Muhabirleri Derneği tarafından organize edilen etkinlik ile yaban hayvanlarının çetin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Çubuk’ta doğaya yem bıraktı.

61a41702-69f5-4f87-bf7d-766c2e877ee2.jpg“HASSAS DAVRANIYORUZ”
Çubuk Belediyesi ve Kültür Sanat Muhabirleri Derneği’nin sponsorluğunda yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğada belirli alanlara kuru mama ve ekmek bıraktıklarını belirten Kültür Sanat Muhabirleri Derneği Genel Başkanı İbrahim Gökdemir, “Bugün doğadaki yabani hayvanlar için yem bıraktık.  Hayvanların aç kalmaması için Çubuk’ta belirli noktalara hayvan yem ve yiyecek bıraktık. Sokak ve yaban hayvanlarının aç kalmaması için mümkün olduğunca hassas davranıyoruz. Dernek olarak hayvanları ve yaban hayatını korumayı bir görev biliyoruz. Kış şartlarında yaban hayvanları yiyecek bulmakta güçlük çekiyorlar. Bugün Çubuk’taydık diğer zamanlarda da çeşitli ilçelerde bırakmaya devam edeceğiz, Ayrıca herkesin bu konuda duyarlı olmasını ve imkânları çerçevesinde yabani hayvanlar için doğaya yem bırakmalarını rica ediyoruz" dedi.

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Kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakan gazetecilere Çubuk Belediyesi tarafından sucuk ekmek ikram edildi.

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