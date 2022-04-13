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Başkentli kurumlar basketbol sahasında yarıştı

Başkent’te bulunan kurumlar basketbol müsabakası düzenledi. Kurum çalışanları ve ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada finale ENERJİSA ve GGYD kaldı. GGYD final maçında Enerjisa’yı 17-14 yenerek adını şampiyonluğa yazdırdı.
Başkentli kurumlar basketbol sahasında yarıştı

Ankara’da bu yıl şirketler arası müsabakalarda büyük heyecan yaşandı. Şirketler Arası Voleybol Ligi’nde geçtiğimiz hafta finalde TUSAŞ ekibini yenerek şampiyon olan GGYD (Genç Girişim ve Yönetişim Derneği) Voleybol Takımı, bu kez de basketbol müsabakası final maçında Enerjisa’yı 17-14 yenerek adını şampiyonluğa yazdırdı.

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AİLELER BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
Başkentli kurumlar kendi aralarında düzenledikleri spor müsabakalarıyla ön plana çıkıyor.  Geçtiğimiz hafta şirketler arası voleybol liginde TUSAŞ ve GGYD final oynamış ve şampiyonluğu GGYD kazanmıştı. Bu hafta ise basketbol liginde Enerjisa ile finale kalan GGYD maçına kurum çalışanları ve aileleri büyük ilgi gösterdi.

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“GURUR DUYUYORUM”
GGYD Başkanı M.Nezih Allıoğlu şampiyonluk heyecanını oyuncularıyla paylaşarak tüm ekibi kutladı. Allıoğlu, hem ticarette hem sporda büyük başarı elde eden sporcularla gurur duyduğunu söyleyerek, “Şampiyonluklarımızla gelen kupalarımızı derneğimizin en özel köşelerinde sergileyecek, takımlarımızdan desteğimizi bundan sonra da esirgemeyeceğiz” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA 

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