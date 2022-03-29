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Başkentli muhtarlara elektromanyetik kirlilikle mücadele eğitimi verildi

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma, Uygulama ve Araştırma Merkezi-GİRKUM ile iş birliği yaparak elektromanyetik kirlilik hakkında Başkentli muhtarlara eğitim verdi.
Başkentli muhtarlara elektromanyetik kirlilikle mücadele eğitimi verildi

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın “önce insan sağlığı” hizmet anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, insan odaklı yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Başkentli muhtarlara bilgisayar eğitimi desteği veren ve farklı ilçelerde muhtarlarla buluşma toplantılarına imza atan Büyükşehir Belediyesi şimdi de elektromanyetik kirlilikle mücadele konusunda muhtarları bilinçlendirmek amacıyla eğitim programı düzenledi.

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EĞİTİMDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ANLATILDI
Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma, Uygulama ve Araştırma Merkezi-GİRKUM iş birliğiyle başlattığı “Çevrenizdeki Elektromanyetik Kirliliğin Farkında Mısınız?” adlı eğitimle Başkentli muhtarları alınması gereken önlemler konusunda bilgilendirdi. 

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen eğitim programına; ABB Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yılmaz ile çok sayıda Başkentli muhtar katıldı.

“HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN UNSURLARIN KARŞISINDAYIZ”
Modern çağın teknolojik yeniliklerinin takip edilmesi kadar bunların yaydığı elektromanyetik kirlilikle mücadelenin de önemine dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:
“Teknoloji ile hepimiz bir takım radyasyonla, radyoaktif dalgalarla karşı karşıya kalıyoruz. Teknolojiden de uzak yaşanmıyor. Tabii bu durumun çevremize ve sağlığımıza da bir takım olumsuz etkileri var. Değerli hocalarımız bize bu zararlı etkileri en aza indirmemiz için güzel ve faydalı bilgiler verdi, teşekkür ediyorum.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığını tehdit eden tüm unsurlarla mücadele etmekte kararlı olduklarını ifade eden Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Önder Yılmaz da, “Muhtarlık İşleri Dairesi olarak Gazi Üniversitesi ile iş birliği yaptık. Vatandaşa ulaşabilmek adına ilk etapta muhtarlarımıza eğitim vermeyi planladık. Değerli hocalarımızla birlikte muhtarlarımıza iyonlaştırıcı olmayan elektromanyetik alanlarla ilgili bir sunum hazırladık” dedi.

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AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK
Eğitimi veren Gazi Üniversitesi öğretim görevlileri ile eğitime katılan muhtarlar ise düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:
-Prof. Dr. Haluk Korolay (Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi): “Gerek Ankara gerek Türkiye’de elektrik ve manyetik alanların insan sağlığı üzerine etkilerini araştırıyoruz, ölçümler yapıyoruz. Buna bağlı olarak da toplumumuzu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Elektromanyetik alanlar evimizin, sokağımızın, mahallemizin her yerinde var. Biz de muhtarlarımızda bir farkındalık yaratarak onları bilgilendirmek istedik.”
-Gaye Umurhan (Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi): “Muhtarlarımıza merkezimin çalışmaları kapsamında düşük frekanslı alanlar hakkında bilgi verdik. Düşük frekanslı alanlar her yerde. Muhtarlar da bu konuda farkındalık yaratmamız için bize yardımcı olacaklar.”
-Gül Özmen (Gazi Üniversitesi Öğretim Görevlisi): “Radyasyonun herkes tarafından önyargılı olarak bilindiği, iyonlaştırıcı olup olmadığı konusunda çok soru işaretleri var. İyonlaştırıcı olan radyasyon hakkında bir farkındalık yarattık ve alanları tanıttık. Çok bilgilendirici bir sunum oldu.”
 -Özgür Özdemir (Çankaya Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çankaya Harbiye Mahallesi Muhtarı): “Böylesine insan endeksli, rant düşünülmemiş bir eğitim için buradayız. Ankaralı muhtarlar için bu yönetim çok büyük bir şans. Muhtar kimliğimizle, insan kimliğimizle çok değer gördüğümüz bir noktaya gelmiş bulunuyoruz. İnsan sağlığını öncelediğimizde böylesine bir çalışma çok çok önemli.” 
-Hatice Konur (Çankaya Ümit Mahallesi Muhtarı): “Elektromanyetik alanların zararları hakkında verilen eğitim çok faydalı oldu. Çünkü artık hayatımızın her alanında bu alanlar var. Tüm canlılar bu zararlı etkilere maruz kalıyor. Bunu en aza indirmek için birinci ağızdan bilgiler aldık ve kendi hayatımızda bunları kullanacağız.”
-Ülkü Fırat (Yaşamkent Mahalle Muhtarı): “Teknolojinin bize sunduğu nimetlerden yararlanırken zararları hakkında bilmediğimiz birçok şey olduğunu öğrendik. Bu etkilere karşı nasıl korunabileceğimizi, neler yapabileceğimizi öğrendik. O yüzden çok teşekkür ediyorum, sunum çok çok değerliydi.”

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