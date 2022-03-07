Başkentli otobüs ve dolmuşçu esnafından kontak çağrısı

Başkentli otobüs ve dolmuşçu esnafı, akaryakıt zamları karşısında sefer yapamaz hale geldikleri belirterek, Büyükşehir’den tarifeye zam, Hükümet’ten ise vergisiz yakıt talebinde bulundu: “Aksi halde kontak kapatmak zorunda kalacağız.”

Ankara’da özel toplu taşıma hizmeti veren otobüs ve dolmuşçular eylem yapıp, akaryakıt zamları, artan maliyetler ve ücretsiz taşımanın kendilerini zor durumda bıraktığına dikkat çekti. Özellikle akaryakıt zamları karşısında sefer yapamaz hale geldikleri belirten dolmuş ve otobüs şoförleri temsilcileri Büyükşehir’den tarifeye zam, Hükümet’ten ise vergisiz yakıt talebinde bulundu, aksi halde kontak kapatmak zorunda kalacaklarını açıkladı.

Bentderesi’ndeki dolmuş durağında toplu basın açıklaması yapan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği ve Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası üyeleri, özellikle akaryakıt zamları nedeniyle kontak kapatma noktasına geldiklerini söyledi.

“MAZOT ALAMADI VEFAT ETTİ”

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş ve Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer’in hazır bulunduğu eylemde “Rahmetli ulaşım esnafı cebinde parası olmadığı için mazot alamadı ve vefat etti. Allah rahmet eylesin” yazılı afişler taşındı.

“SEFER YAPAMAZ HALE GELDİK”

Eylemde basın açıklaması yapan Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Kurtuluş Kara, Ankara ve Türkiye’de toplu taşıma esnafının sıkıntıda olduğunu kaydederek, “Her gün akaryakıta gelen zamlardan dolayı sefer yapamaz hale geldik. Geçen hafta UKOME’de alınan kararla Sincan, Etimesgut, Eryaman araçları mazot alamadığı için Ümitköy’den ring yapmaya başladı. Bu da bir çare değil. Halk otobüsleri sübvanse edilmeli, kiralama modeli yapılmalı. Zam yapılacaksa da km bazlı akaryakıt, giderler baz alınarak zam yapılmalı. Yüzde 20-30 zam bu esnafı kurtarmaz. İnşallah sesimizi yetkililer duyar. Bu hafta içerisinde çözüm bulamazsak hiç kimse araç çalıştıramayacak. Perşembe günü biz halk otobüsçüler ve minibüsçüler olarak kontak kapatmaya gideceğiz. Yani bunun adı da eylem değil akaryakıt alamamak. Bugün bir mavi halk otobüsü bin 500 TL mazot zararı yazıyor. Minibüsçüler 1000 TL yazıyor. Kimsenin dayanacak durumu yok” dedi.

“VERGİSİZ AKARYAKIT VERİLSİN”

Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği Başkanı Ercan Soydaş ise “Ulaşım esnafının problemi var. Esnaf, artan maliyetler, ücretsiz taşımadan dolayı ciddi bir geçim sıkıntısı yaşıyor. Hükûmetten beklentimiz vergisiz akaryakıt verilmesi; çünkü kamu hizmeti yapıyoruz. Esnafın omuzlarında ücretsiz taşıma yükü var. Bu konuda esnafın hakkının verilmesi gerektiğini yetkililere ilettik. Ücretsiz taşıma ve artan maliyetler bizi son derece zorluyor. Esnaf bırakın otobüsleri yürütmeyi, evini geçindiremez durumda. Buna acil tedbir alınması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin açıkladığı rakamlar var, son zamlardan sonra bir biniş maliyeti 15 liraya dayandı. Her binen yolcularımız da tam ücret ödemiyor. İndirimli bilet, abonman ödeyenler var. Aktarmayla birlikte yolcu taşıma ortalamamız 2.80 TL civarında. Bunun da gerçek rakamlara Büyükşehir Belediyesi tarafından çekilmesi beklentimiz. Hükümetten beklentimiz ise vergisiz akaryakıt ve ücretsiz taşımaya bir an önce çözüm bulunması. Türkiye genelinde otobüsçü ve minibüsçü esnafımız gerçekten zor durumda. Kamuoyunun da anlayışına sığınıyoruz” diye konuştu.

“EVİMİZE EKMEK GÖTÜREMİYORUZ”

Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Murat Yılmazer de şunları söyledi: “Ankara ve Türkiye’de ulaşım camiası darboğazdan geçiyor. Her geçen gün artan maliyetlerin altında ezilerek evimize ekmek götüremez hale geldik. Akaryakıtla ilgili indirimli ÖTV’siz yakıt sağlanmasını, minibüs ücretlerinin güncellenmesini, tarifelerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz. Minibüs camiasını 24 aylık süreç içerinde desteklemekle ilgili ciddi beklentileri var. Bu zorlu süreçte esnafımıza sahip çıkılmasını bekliyoruz. İnanın samimi söylüyorum evlerimizi geçindiremez, kredilerimizi ödeyemez hale geldik. Araçlarımız kapılarımızın önünde yatar hale geldi.”

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-