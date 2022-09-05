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Başkentliler yaz konseri ve sünnet şöleninde buluştu

Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen yaz konseri ve sünnet şöleni gecesinde ünlü sanatçı Ece Seçkin, Erdi Çavdar ve ekibi Elmadağ Cumhuriyet Meydanı’nda konser verdi. Başkent halkı konsere yoğun ilgi gösterdi.
Başkentliler yaz konseri ve sünnet şöleninde buluştu

Elmadağ Cumhuriyet Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi “Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri” ile ünlü sanatçıları ve müzik gruplarını vatandaşlarla buluşturdu. Konsere Ankaralılar yoğun ilgi gösterirken konser alanına çocuklar için panayır kuruldu. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, “Büyükşehir Belediyemiz ve Elmadağ Belediyesi’nin katkılarıyla yaz konseri ve sünnet şöleni gerçekleştiriyoruz. Bu yaz dolu dolu geçiyor. Halkımız bu etkinliklerle eğlenme imkânı buluyor. Şu an burada binlerce insan Ece Seçkin konserinde buluştu. Herkese iyi eğlenceler diliyoruz” dedi.

 

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Görüntülü telefon sürprizi

Cumhuriyet Meydanı’nda Büyükşehir Belediyesi ve Elmadağ Belediyesi iş birliğiyle Ece Seçkin konseri gerçekleştirildi. Konser sırasında Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı görüntülü arayarak vatandaşlarla buluşturdu. Yavaş vatandaşlara seslenerek, “Hem spor salonu hem de belediye binasının açılışı için tekrar Elmadağ’a geleceğim. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyor, iyi eğlenceler diliyorum” dedi.

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Dolu dolu geçiyor

Elmadağ halkının konserler ile çok eğlendiğine dikkat çeken Adem Barış Aşkın, “Büyükşehir Belediyemiz ve Elmadağ Belediyesi’nin katkılarıyla yaz konseri ve sünnet şöleni gerçekleştiriyoruz. Bu yaz dolu dolu geçiyor. Halkımız bu etkinliklerle eğlenme imkânı buluyor. Şu an burada binlerce insan Ece Seçkin konserinde buluştu. Herkese iyi eğlenceler diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Özel olarak hazırlandı

Konser alanında vatandaşlarla bir araya gelerek sahne alan ünlü sanatçı Ece Seçkin, “Dışarıdaki coşkunun sesi geliyor. Bu akşam Ankaralılar ile buluşmanın tadını çıkaracağız. Özel olarak hazırlandığımız bir konser. Özellikle gençlerin dışarıda çok kalabalık olduğunu biliyorum. Gençlerin sevdiği şarkılardan bir repertuvar hazırladık” şeklinde konuştu.

 

Belediyelere teşekkür

Ankara Yaz Şenlikleri kapsamında Ece Seçkin konserinde bir araya gelen vatandaşlar duygularını şu sözlerle ifade etti; “Bu etkinlikler bize moral oluyor. Mutluyuz. Bizleri bu etkinlikle buluşturan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ve Elmadağ Belediyesine teşekkür ederiz.”

Enes Boyacı/ İLKSAYFA-

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