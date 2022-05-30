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Başkent’te 4 liraya satılan simide bir de fırsatçı zammı eklendi

Başkent’te kısa bir süre önce zamlanarak 4 liraya satılan simide bir de fırsatçı zammı eklendi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren bazı işletmeler, bugünlerde keyfi şekilde bir lira daha zam yaparak, simidi 5 TL’den satmaya başladı.  
Başkent’te 4 liraya satılan simide bir de fırsatçı zammı eklendi

Ankara’da geçtiğimiz nisan ayında zamlanarak 4 TL’ye satılan simide bir de fırsatçı zammı eklendi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren Başkent’teki bazı işletmeler, bugünlerde keyfi şekilde simide bir lira daha zam yaptı. Halk dilinde "susamlı kebap" ve "gevrek" gibi çeşitli adlarla da anılan simit, 5 TL’den satılmaya başlandı. 

4 TL ÜSTÜ YASAK
Muhabirimiz Altındağ’ın Hamamönü semti ve Pursaklar Saray bölgesi başta olmak farklı fırınlardan 5 TL’ye aldığı simidin fiyatının 4 TL olması gerektiğini hatırlatmasına rağmen, fırıncılar maliyetleri gerekçe gösterdi. Konuyu Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası ile görüşen muhabirimiz belirlenen yasal fiyatın üstünde satış yapılıp yapılamayacağını sordu. Simitçiler Odası yetkilisi, şu an Ankara’da normal simit fiyatının 4 lira olduğunu, bunun haricinde olan rakamın yasal olmadığını belirtti. Belirlenen yasal fiyatın haricinde satış yapan işletmelerin, Simitçiler Odasına şikâyet edilmesi istendi. Şikâyet edilen işletmelere zabıta yönlendirildiği belirtildi.  

“UYARIN VEYA CEZA YAZIN”
Çayın vazgeçilmez dostu simidin 5 liraya satılmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Simit de bize göre temel ihtiyaçtır. Halkın, garibanın yiyeceğidir, çayımızın vazgeçilmez dostudur. Ancak son yıllarda çok zam geldi. Simit 4 TL oldu, ancak işletmeler 5 liradan satıyor. Nasıl ki fahiş artışlarda marketlere denetim yapılıyorsa, simit satan yerler de denetlenmeli. Simitçiler Odası’nın belirlediği fiyatın üstünde satan işletmeler belirlenerek uyarılmalı ya da ceza yazılmalı” dedi. 

KASIM AYINDA 2,5 TL’YE SATILIYORDU 
Ankara Pideciler Simitçiler ve Çörekçiler Odası tarafından Başkent’te Kasım 2021 yılında 2,5 lira olan simidin fiyatı 3 liraya çıkarılmıştı. 3 liraya satılan simide geçtiğimiz nisan ayında 1 lira daha zam yapılarak 4 TL’ye yükseltilmişti. Şu an ise Ankara’daki pek çok işletme simidi 5 liradan satıyor. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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