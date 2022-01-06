Başkent'te Halk Ekmek yarışı

Başkent’te ekmek zammı sonrası halk ekmek bayilerinde oluşan kuyrukların önüne geçmek ve vatandaşların ucuz ekmeğe ulaşmasını sağlamak için Büyükşehir ve ilçe belediyeler adeta birbirleriyle yarışmaya başladı.

Başkent Ankara’da 50 kuruşluk zammın ardından 200 gram ekmeğin 2,25 TL’ye satılmaya başlaması, vatandaşları hem gramajı daha fazla hem de daha ucuza satılan halk ekmeğe yöneltti. 1,25 TL’ye satılan 250 gramlık ekmeği alabilmek için Ankara Halk Ekmek bayileri önlerinde kuyruklar yaşanmaya başladı. Ucuz ekmek kuyruklarının önüne geçebilmek ve vatandaşların halk ekmeğe kolay ulaşmasını sağlamak için Başkent’teki birçok belediye ve Meclis üyeleri bu konuda harekete geçmeye başladı.

ANKARA HALK EKMEK’İN GÜNLÜK ÜRETİMİ 1 MİLYONA YAKLAŞTI

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, artan talebi karşılamak için üretim kapasitesini artırdı. Mobil fırınlar yoğunluğun çok olduğu ilçelerde hizmete sokulmaya başlandı. Eskiden üretimde çalışmış personel fabrikada geçici olarak görevlendirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek’te günlük ekmek üretimi 1 milyona yaklaştı.

ETİMESGUT HALK EKMEĞE ZAM YAPMADI

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, artan maliyetlere rağmen kendi ürettikleri 250 gram ekmeği 1.25 kuruştan satmaya devam edeceklerini duyurmuştu. Etimesgut Halk Ekmek Fabrikası’ndaki üretimde hiçbir sıkıntı yaşanmadığını kaydeden Demirel, şunları söylemişti: "Fabrikamız ilçemizin ekmek üretimini karşılayacak kapasitededir. 7 gün 24 saat esasına göre üretim yaparak hemşerilerimizi yıllardır hiç mağdur etmedik bundan sonra da etmeyeceğiz. İlçemizin dört bir yanında yer alan 100’e yakın halk ekmek büfeleri aracılığıyla ekmekleri vatandaşlarımıza ulaştıracağız.”

KAHRAMANKAZAN DA HALK EKMEK ÜRETİLMEYE BAŞLANDI

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Ankara Halk Ekmek‘in Kahramankazan’daki satış noktalarına ekmeklerin geç ve talep edilen miktarın altında gönderildiğini ileri sürerek ilçede artan halk ekmek talebini karşılamak için harekete geçti. Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki anlaştığı fırınlara ekmek ürettirerek, bu ekmeği 3 Ocak Pazartesi’den itibaren 1,25 liradan vatandaşlara ulaştırıyor.

SİNCAN’A FABRİKA ÖNERİSİ

Halk ekmek üretimi için Sincan’da da harekete geçildi. Sincan Belediyesi MHP Grup Başkanvekili Mustafa Ünver, geçtiğimiz ayki Meclis toplantısında “Sincan Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası kursun” teklifinde bulundu. Ünver, Sincan’a komşu ilçe olan Etimesgut’ta belediyenin yıllardır bu hizmeti verdiğini hatırlatarak, “Sincan Belediyesi de bunu rahatlıkla yapabilir” ifadelerini kullandı. Önerge üzerine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın gerekli incelemelerin yapılacağını kaydettiğini belirten Ünver şunları söylemişti: “Ekmekte fiyat farkının ardından vatandaşlarımız Halk Ekmek’e yöneldi. Vatandaşın ucuz ekmeğe talebi artınca biz de Sincan Belediyesi’nin bir fabrika kurarak üretime geçmesini ve ailelerin bütçelerine katkıda bulunmasını önerdik. Sincan Belediyesi’nin böyle bir adım atarak vatandaşa kaliteli ve ucuz ekmek sunması Sincan için olumlu olacaktır.”

EKMEK FABRİKASI ÖNERGESİ KABUL EDİLDİ

Sincan’ın ardından Pursaklar Belediyesi MHP’li Meclis üyeleri de “Pursaklar Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası kursun” teklifinde bulundu. Bu ayki ilçe Meclis toplantısında Rüştü Biçer. Caner Şerbetçi, Arif Gümüş, İsmail Bayraktar ve Seyit Karataş imzalı sunulan önergede, “İlçemizde istihdam alanı açmak ve halkımıza hizmet etmek amacıyla ve son zamanlarda görülen ekonomik durumda göz önüne alınarak daha önce vermiş olduğumuz önerge kapsamında belediyemiz tarafından Ekmek Fabrikasının açılarak halkın hizmetine sunulması önem arz etmektedir. Ekmek fabrikasının açılması konusunda gerekli çalışmaların yapılmasını arz ederiz” denildi. Halk ekmek fırını açılması önergesi Mecliste oy birliği ile kabul edildi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-