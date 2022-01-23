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Başkent’te kar seferbeliği

Başkent’te etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri yoğun bir şekilde kar temizliği yapıyor, buzlanmaya karşı kaldırımlarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. 
Başkent’te kar seferbeliği

Başkent’te etkili olan kar yağışı sonrası Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri ana arterler ile bulvar ve caddelerdeki yollar başta olmak üzere yayaların kullandığı kaldırım ve üst geçitlerde kar temizliği yapıyor.

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Yoğun bir şekilde çalışan belediye ekipleri, kent genelinde buzlanmaya karşı kaldırımlarda tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Sahada teyakkuz halinde olan belediyelerin ekipleri; merkez ve ilçelerde ara vermeden kar küreme ve yoğun tuzlama çalışması yapıyor. Ekipler, iş makineleriyle ve yaya olarak karla etkin mücadelesini sürdürüyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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