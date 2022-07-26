Başkent'te Tuz ve Kavun Festivali

Şereflikoçhisar Belediyesi bu yıl 14’üncüsünü düzenlenecek olan Tuz ve Kavun Festivaline ev sahipliği yapacak. Birçok etkinliğin bir arada olacağı festival renkli görüntülere sahne olacak.

Şereflikoçhisar Belediyesi 14’üncü Uluslararası Geleneksel Tuz ve Kavun Festivali’ne ev sahipliği yapacak. Tuz Gölü Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinlik 2 Ağustos Salı günü başlayacak. Animasyon gösterileri, yarışmalar, konserler, alışveriş stantları, havai fişek gösterilerinin bulunduğu etkinlik birçok farklı organizasyonu içinde barındıracak.

EN İYİ KAVUNA ÖDÜL VERİLECEK

Mehteran gösterisi ve seymen ekibi ile başlayacak festivalde birçok yerel sanatçı da konser verecek. En iyi kavun yetişitiricisinin de ödüllendirileceği etkinlikte, en uzun sıla hasreti çeken gurbetçi seçimi gerçekleştirilecek ve plaket takdimi yapılacak.

BİRÇOK YARIŞMA VE KONSER DÜZENLENECEK

Azeri dans gruplarının da sahne alacağı programda, en iyi tahinli pide üreticisi yarışması, en güzel çoban köpeği yarışması, havai fişek gösterileri, animasyon ve dans gösterileri, Kıraç, Tuğçe Kandemir, Uğur Aslan, Uğur Işılak, Mustafa Yıldızdoğan ve Gülşen Kutlu konserleri gerçekleştirilecek.

Emrah Özcan/İlksayfa

