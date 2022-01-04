Başkent’te umduklarını bulamadılar

Seyahat acentesi işletmecisi Barış Baş, Katarlı turistlerin İstanbul ve Nevşehir’in ardından Ankara’ya da gelmeye başladıklarını ancak Başkent’te umduklarını bulamadıklarını söyledi.

Türkiye ve Katar arasında son yıllarda gelişen diplomatik ikili ilişkiler, turizme de olumlu yansıdı. İki ülke arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin artmasının ardından turistik amaçlı ülkemize gelen Katarlıların sayısında büyük artış yaşanmaya başladı.

AKIN AKIN GELİYORLAR

TÜRSAB Orta Anadolu Yönetim Kurulu Üyesi, Ankatur seyahat acentesi işletmecisi Barış Baş, rotayı Türkiye’ye çeviren Katarlı turistlerin tatil anlayışı, turizm tercihleri ve beklentileri hakkında bilgiler verdi. Pek çok Katarlı turist kafilesini ağırladıklarının bilgisini veren Baş, “Katarlı turistler akın akın ülkemize geliyor. İki ülke arasındaki gelişen ilişkilerin bunda büyük etkisi var. Katarlılar önceden ülkemizi turistik amaçlı pek fazla tercih etmiyorlardı” dedi.

“KATARLI TURİSTLERİN GEZİ ALIŞKANLIKLARI ÇOK FARKLI”

Katarlı turistlerin turizm tercihlerine ilişkin bilgi veren Baş, “Katarlı turistlerin gezi alışkanlıkları çok farklı. Türkiye’de daha çok doğal güzelliği olan, yeşillik ve manzarası bulunan yerleri gezip görmek istiyorlar. Tarihe çok meraklı değiller. Doğal güzellikleri, gezmeyi, alışveriş yapmayı, yemek yemeyi daha çok tercih ediyorlar. Gezi programında en az iki saatleri yemek yemekle geçiyor. Grup halinde değil birkaç aile olarak geliyorlar; zaten aileler genelde en az 6-7 kişiden oluşuyor. Gezme alışkanlıkları diğer turistlere göre oldukça farklı. Normalde ağırladığımız diğer turistlerde programlar sabah 7’de başlar. Katarlı turistlerin programı öğlen saat 12 gibi başlıyor. Gün içerisinde 4-5 saat gezdiklerinde ‘yeterli’ diyorlar. Çok fazla gezmeyi, çok yol gitmeyi sevmiyorlar. Şuraya gideceğiz yol 3 saat sürecek dediğimizde, ‘çok uzun’ diyorlar. Kısa mesafede gezecekleri yerleri çok seviyorlar. Keyiflerine çok düşkünler” diye konuştu.

KATARLILAR ANKARA’YI NASIL BULDU?

Katarlı turistlerin Ankara’yla ilgili düşüncelerine ilişkin bilgi veren Baş, şunları söyledi: “Genelde İstanbul, Kapadokya ve doğal güzellikleri olan yerleri tercih ediyorlar. Ankara başkent olmasından dolayı ‘haydi bir de Ankara’ya gidelim’ düşüncesiyle son zamanlarda Ankara’ya gelmeye yeni yeni başladılar.

Ancak diğer iller kadar Ankara’ya hayran kalmadılar. Ankara’da istediklerini bulamadıklarını söylediler. Doğal güzelliği olan Eymir ve Mogan’ı sevdiler. Ulus ve civarını beğendiler. Kale’de Taş Bebek Kafe yapılmış, orayı çok beğendiler. Katarlılar hem üretim yerlerini görmek istiyorlar hem de oradan ürün satın almak istiyorlar. Üretim yerlerini mutlaka görmek istiyorlar; ama merkeze yakın olmasını istiyorlar. Turşularıyla meşhur Çubuk’a götürelim, yol 45 dakika sürüyor dediğimizde yolu uzun bulup ‘hiç gerek yok’ diyorlar. Ankara’da bazı üretim yerlerine götürdüklerini; ancak pek fazla beğenmediklerini söylediler. Ofisimde Türk kahvesi ikram ettik çok beğendiler.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-