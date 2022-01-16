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Başkent’te yaşayan Kırşehirliler, 'Hemşeri Geceleri'nde bir araya gelecek

Başkent’te yaşayan Kırşehirliler, Mamak’ta 22 Ocak’ta düzenlenecek 'Hemşeri Geceleri' etkinliğinde bir araya gelecek. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak etkinlikte Gülşen Kutlu ve Abdallar Topluluğu sahne alacak. 
Başkent’te yaşayan Kırşehirliler, 'Hemşeri Geceleri'nde bir araya gelecek

Mamak'ta 'Hemşeri Geceleri' adı altında düzenlenecek etkinlikte Başkent'teki Kırşehirliler bir araya gelecek. Mamak Belediyesi'nin sponsorluğunda Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak gecede sahne alacak Türk halk müziği sanatçısı Gülşen Kutlu ve Abdallar Topluluğu dinleyicilere müzik ziyafeti yaşatacak. 22 Ocak saat 18.00'da düzenlenecek etkinliğe girişler ücretsiz olacak. 

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KIRŞEHİRLİLERE DAVET
Mamak Kırşehirliler Derneği Başkanı Kani Araz, Mamak Belediyesi sponsorluğunda Kırşehirli Dernekler Federasyonu ile birlikte düzenleyecekleri programla ilgili bilgi verdi. Tüm hemşerilerini geceye beklediklerini söyleyen Kani Araz, “Programa katkılarından dolayı Mamak Belediye Başkanı Sayın Murat Köse’ye teşekkür ederim. Mamak Belediyemiz, programı organize ettiği için 22 Ocak tarihi rezerve edilmiştir. 

Bu sebepten dolayı hiçbir hemşerimizin programına engel olmak istemeyiz. Bizler Kırşehir Dernekler Federasyonu ve Mamak Kırşehirliler Derneği olarak bu programa hazır olarak katılacağız. Tüm hemşerilerimizi 22 Ocak saat 18.00’daki etkinliğe bekliyoruz. Programa yoğun bir katılım bekliyoruz” dedi.   

MERT YILMAZ /İLKSAYFA-

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