Gömlek Ustası Mustafa Batak, doğal liflerden elde edilen ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, etiket uyarısında bulundu. Batak, “Aldığımız ürünlerin etiketlerinde yazan yüzde 100 pamuk gibi ibareler çok da doğru değil” dedi.

Uzun yıllar Ankara’da birçok siyasetçi ve ünlü isimin gömleklerini diken Özen Gömlek farklı çeşit ve renk tercihleri ile müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor. Gömlek Ustası Mustafa Batak, tekstil üretiminde dünyada beşinci sırada olduğumuzu vurguladı. Gömleklerin üzerlerinde olan etiketlere dikkat edilmesini önererek müşterileri gömlek alırken veya diktirirken seçtikleri kumaş konusunda dikkatli olması gerektiğini belitti. Batak, kumaş tercihlerinde Nanoteknoloji ile üretilen ürünlerden uzak durulması gerektiğini ve doğal liflerden üretilen ürünleri tercih etmeleri gerektiğini söyledi.

“ETİKETLERE DİKKAT EDİLMELİ”

Gömlek Ustası Mustafa Batak, “Dünyada tekstilde 5'inci sıradayız. Fakat aldığımız ürünlerin etiketlerinde yazan yüzde 100 pamuk, yüzde 100 koton, yüzde 100 keten ibaresi çok da doğru değil. İlerleyen teknolojinin getirdiği hem maliyet hem vakit tasarrufu için maalesef tüm ürünlerin içerisine polyester girmiş vaziyette. Bu polyester vücutta çeşitli alerji bel ve boyun hastalıklarına kadar giden sıkıntılara yol açıyor. Yüzde 100 pamuk, yazın serin, kışın sıcak tutma özelliğine sahip bir kumaş türüdür” ifadelerini kullanarak etiketlere dikkat çekti.

“DOĞAL KUMAŞLAR TERCİH EDİLMELİ”

Mustafa Batak, “Mısır Pamuğu, bambu, keten, kenevir, ipek ve doğal liflerden yapılmış olan doğal pamuk kumaşlar vücutta hava alan rahatsızlık vermeyen ve konfor sağlayan kumaşlardır. Egzama, sedef, bakteri ve mantar gibi hastalıklardan korunmak için giymeniz gereken başlıca kumaş türleri şunlardır: Keten, ipek, bambu, mısır pamuğu, kenevir, şile bezi gibi doğal kimyasalsız kumaşlardır. Örneğin polyesterli bir kumaşı giydiğinizde terlediğimiz vakit teri emme özelliği olmadığı için, terin kuruması boyun ve sırt kaslarının kasılmasıyla boyun ve bel fıtığına kadar birçok sağlık sorununa yol açar. Özellikle memurun çok olduğu Ankara’da kurumlarda takım elbise giyen birçok memur, iç mekânda çalıştığı için takım elbisenin içine giydiği gömlek kesinlikle yüzde 100 pamuk hava alan bir kumaş olması gerekiyor” sözleri ile gömlek seçiminde sağlığa dikkat çekti.

“MEVSİMİNE ÖZEL KUMAŞLAR SEÇİLMELİ”

Kış aylarının yaklaştığı şu günlerde Batak, “Kışın vazgeçilmez olan kaşmir kumaş ise yumuşak dokusuyla kahverengi, gri ve beyaz ana renkleri ile kışın hava alma ve sıcak tutma özelliğine sahip merinos yününe çok benzer. Yüksek oranda nemi emer. Akşamları yatarken giydiğimiz iç kıyafetler tişörtler kesinlikle yüzde 100 pamuk olmalıdır. Üç iplik bambu örgü gibi kumaşlar tercih edilmelidir. Vazgeçemediğimiz gömlekleri günlük en fazla 8 veya 9 saat giymeliyiz. Bir saatlik programda içinde sirke olan az deterjanla yıkamalı ve nemliyken askıya asıp birkaç gün sonra giymeliyiz” şeklinde konuştu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Gömlek alırken dikkat edilmesi gereken hususları anlatan Gömlek Ustası Mustafa Batak,” Tekstilde sağlıklı bir yaşam için hem üreticiye hem de tüketiciye belli görevler düşüyor. Tüketicilerin zararlı kumaşlardan üretilmiş, sağlığı tehdit eden kimyasal süreçlerden geçmiş giysileri satın almamaları gerekiyor. Böylelikle tüketiciler, zaman içerisinde arz – talep denklemini etkileyerek üreticilerin sağlıklı giysiler üretmelerini sağlayabilirler” dedi.

Faruk Gökyurt\ İLKSAYFA