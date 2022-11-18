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Batıkent Rekreasyon Projesi nedir, projenin amacı nedir, proje ne zaman tamamlanacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir diğer projesi olan Batıkent Rekreasyon Projesi çalışmalarına başlandı. Peki, Batıkent Rekreasyon Projesi nedir, projenin amacı nedir, proje ne zaman tamamlanacak?
Batıkent Rekreasyon Projesi nedir, projenin amacı nedir, proje ne zaman tamamlanacak?

Ankara Büyükşehir Belediyesi Batıkent Kentkoop Mahallesi’nde etkisiz bir durumda bulunan 420 bin metrekarelik bölgeye rekreasyon alanı yapılacağını duyurmuştu. Bu proje amacıyla çalışmalara başlandı. Peki, Batıkent Rekreasyon Projesi nedir, projenin amacı nedir, proje ne zaman tamamlanacak?

 BATIKENT REKREASYON PROJESİ NEDİR? 

Yenimahalle ilçesinde, Batıkent Kentkoop Mahallesi’nde bulunan 420 bin metrekarelik alan, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın çalışmalarıyla birlikte rekreasyon alanına dönüşecek. Bu alanın içinde ise insanların keyifle vakit geçirebileceği sosyal tesislerin ve spor merkezlerinin olacağı açıklandı. Rekreasyon alanı içerisinde; ikişer adet kapalı spor tesisi, basketbol, mini futbol sahası ve tenis kortu ile birer adet voleybol ve profesyonel futbol sahası bulunacak. Bunların yanı sıra gençlik merkezi, büfe, WC, çay bahçesi, kafeterya, kadınlar lokali de olacak. 

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 HEDEF ANKARA’YA YEŞİL BİR ALAN DAHA KAZANDIRMAK 

Projede 7 bin 100 adet ağaç ve 300 bin çalının rekreasyon alanına hedeflendiği açıklandı. Batıkent Rekreasyon Projesi’ne 3 bin 676 metrekarelik biyolojik gölet de yapılması planlanıyor. Aynı zamanda 17 kilometrelik yürüyüş yolu, 6 kilometrelik bisiklet parkuru da bulunacak. Bu parkta 40 bin metrekarelik çim ve 80 bin metrekarelik çayırlık alan olacak. 

 REKREASYON PROJESİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK AMACI NE? 

Yüzde 80’lik kısmı yeşil alan olacak bu parkta yani Batıkent Rekreasyon Projesi’nde asıl amaç, vatandaşların temiz hava alabileceği bol oksijen kaynağı bir park oluşturmak. Aynı zamanda sakin bir şekilde oturabilecekleri ama bir yandan da eğlenebilecekleri çok çeşitli bir park hedefleniyor. 420 bin metrekarelik bu alanın hedeflenen çalışmalarının ne zaman tamamlanacağı ise merak konusu haline geldi. Batıkent Rekreasyon Projesi’nin Temmuz 2023 tarihinde tamamlanması bekleniyor. 

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