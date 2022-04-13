Batıkent’te yaşlı kadını müşteri servisinden indiren zincir marketten tepki çeken limit kararı

Batıkent’te yaşlı kadını “alışveriş limiti 50 liranın altında” diyerek müşteri servisinden indiren zincir market, servisten ücretsiz faydalanmak için geçerli olan limiti 100 TL’ye çıkardı. Bu ikinci skandala tepki büyük!

Gimsa adlı zincir marketin Batıkent şubesinde yaşlı bir kadın “yeterli tutarda alışveriş yapmadığı” gerekçesiyle marketin ücretsiz servislerinden indirilmişti. Görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin cezai işlem uyguladığı ve çeşitli kesimlerce tepki gösterilen söz konusu zincir market, servislerle ilgili skandal bir karar aldı. Market yönetimi, alışveriş sonrası servislerden ücretsiz faydalanmak için geçerli olan 50 liralık fiş tutarını 100 TL’ye çıkardı! Zincir marketin servislerle ilgili bu limit kararı sosyal medyada büyük tepki topladı.

NE OLMUŞTU!

Yenimahalle Batıkent’te yaşlı bir kadın, yaptığı alışverişin fiş tutarı ‘50 TL’nin altında kaldığı için marketin servis aracından şoför tarafından indirilmişti. Servis şoförüne diğer yolcular tepki gösterirken, yaşlı kadın ise olay yerinden uzaklaşmıştı.

İNFİALE NEDEN OLDU

Yaşlı kadının “yeterli miktarda alış veriş yapmadığı” gerekçesiyle araçtan indirmesi infiale neden olmuştu. Hem sosyal medya aracılığıyla hem de verilen demeçlerle söz konusu zincir markere büyük tepki gösterilmişti. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü açıklama yapmış ve şunları söylemişti: “Servise biniş yerinde tüketicinin görebileceği şekilde uyarı levhası konularak bilgilendirilmesi şarttır. Yaşlı bir kadının yeterli alışveriş yapmadığı gerekçesiyle servisten indirilmesi her şeyden önce müşteri memnuniyetine aykırı, etik ve ahlaki olmayan uygulamadır. Yaşlı bir kadının zorla servisten indirilmesi vicdanları yaralamıştır. Toplum içinde rencide edilen tüketicimizin manevi tazminat hakkı varsa şartları oluşmuşsa maddi tazminat hakları doğar.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA