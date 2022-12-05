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Batu alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Milyonluk soru neydi?

3 yıl aradan sonra bir ilk yaşanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Batu Alıcı son soruya ulaştı. Peki, Batu Alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Milyonluk soru neydi?
Batu alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Milyonluk soru neydi?

Kenan İmirzalıoğlu’nun sunmuş olduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir milyonluk soruya ulaşan Batu Alıcı sosyal medyada merak konusu oldu. Peki, Batu alıcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Milyonluk soru neydi?

 BATU ALICI KİMDİR? 

Her hafta Pazar günleri yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Batu Alıcı sergilemiş olduğu performans ile dikkat çekti. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının 4 Aralık Pazar günü yayınlanan bölümünde son soruya kadar ulaşan Batu Alıcı’nın son soruya vermiş olduğu yanıtı ise 11 Aralık Pazar günü izleyebileceğiz. 20 yaşında ve aslen Bursalı olan Batu Alıcı Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencisidir. 2020 yılında girmiş olduğu üniversite sınavında 404. oluyor. Kayak sporuyla uğraşan Batu Alıcı basketbol ve tenise de ilgi duyduğunu izleyenlere söylüyor.

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 BATU ALICIYA SORULAN SON SORU NEYDİ? 

Batu Alıcı, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümünde sergilemiş olduğu performans ile göz doldurdu. İnsanlar son soruyu ve Batu Alıcı’nın hayatını merak etti. Son yayınlanan bölümde yarışmanın süresi bittiği için izleyenler sorunun cevabını göremedi. Bir milyonluk sorunun cevabı ise sonraki bölümde yayınlanacak. Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk’e ait özlük bilgilerine göre, Atatürk’ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?” sorusuna Kim Milyoner Olmak İster’in son bölümünde Batu Alıcı’nın bir milyon değerindeki cevabı merakla bekleniyor.

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