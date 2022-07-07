Bayramda beslenmeye dikkat

Diyetisyen Büşra Başayar, bayramda et tüketimi hakkında vatandaşlara bir dizi uyarılarda bulundu. Başayar, “Etler en az 12 saat dinlendirilmeli" dedi.

Çankaya’da özel bir akademide Diyetisyen olarak görev yapan Büşra Başayar, yaklaşan kurban bayramı öncesi vatandaşlara beslenme önerilerinde bulundu. Bayramda dengesiz beslenmenin yanında etin dinlendirilmeden tüketilmemesi gerektiğine dikkat çeken Başayar, “Etler minimum 12 saat dinlendirilmeli. Gazlı içeceklerle değil sebzelerle tüketilmeli. Bakteri oluşumuna sebebiyet vermemek için suyla yıkanmamalı ve pişirme yöntemi olarak haşlama tercih edilmeli” dedi.

SEBZELERLE TÜKETİLMELİ

Kurban bayramında etlerin daha sağlıklı nasıl tüketileceğine ilişkin gazetemize bilgi veren Büşra Başayar, “Kırmızı etin içerisinde kaliteli protein kaynaklarının yanında B6, B12, demir, fosfor gibi vitaminler açısından zengin. Fakat kırmızı et içerisinde C ve E vitaminlerini içermiyor. Biz bu vitaminlerin de mutlaka alınabilmesi için etin yanında sebze tüketimini öneriyoruz. Sebzelerin içerisinde yer alan bu vitaminler demir emilimimizi artırdığı için demirden çok daha fazla yararlanmış oluyoruz” dedi.

GAZLI İÇECEKLERDEN UZAK DURUN

Başayar, “Sebzelerle veya sade olarak tükettiğimiz etlerin yanında özellikle iyi gidiyor düşüncesiyle gazlı içecekler tercih ediliyor. Etlerin yanında tercih edilen gazlı içecekler sindirim sistemimizi etkilediği gibi hazımsızlık sorunlarına ve şişkinliğe sebep olabilir. Bu sebeple etin yanında daha hafif ve gazsız içecekler daha sağlıklı olacaktır” ifadelerini kullandı.

YIKANAN ET BAKTERİ ÜRETİYOR

Bayramda kesilen etlerin yıkanması durumunda bakteri oluşumuna neden olduğunu kaydeden Başayar, “Etler hemen tüketilmeyecekse yıkanmamalı. Çünkü etler yıkandığı zaman etin üzerinde olan bakterileri canlandırmış oluyoruz. Örneğin etin üzerine hayvanın kılı yapışmışsa veya yere düşmüşse yıkamak yerine kirlenen bölgeyi kesip çöpe atmamız lazım. Yıkandığı zaman suyla birlikte bakteri oluşumunu da hızlandırmış oluyoruz. Bunun dışında et hemen yenecekse yıkanmasında bir problem yok. Çünkü et yıkandıktan sonra yüksek ısıya maruz kalacağından dolayı bakteri oluşumunu engeller” diye konuştu.

MİNİMUM 12 SAAT DİNLENDİRİLMELİ

Başayar, bayram sabahlarında et kesildikten sonra direkt sofraya girmesinin doğru olmadığını, bu durumun sindirim sistemi bozukluklarına yol açtığını söyleyerek, “Et kesilir ve direk sofralarımıza girer. Bu durum ciddi sağlık sorunlarına neden olur. Hayvan kesildikten sonra ölüm katılığı dediğimiz bir olay var. Hayvan kesilirken kendini kasıyor bu katılığın geçmesi için dinlendirilmesi şart. Genellikle minimum 12 saat dinlendirilmesi yeterli olacaktır” dedi.

GÖLGEDE BEKLETİLMELİ

Başayar, “Toplumumuzda hayvan kesildikten hemen sonra yenmesi gibi direk dolaba kaldırılması gibi yanlış bir tutum yer alıyor. Hayvan kesildikten sonra kesim sıcaklığının gitmesi lazım. Kesim sıcaklığındayken et buzdolabına kaldırılmamalı. Bunu yaptığımız zaman etin gevşemesine fırsat vermiyoruz ve sertleşmesinin önünü açıyoruz. Dolayısıyla et kolay bozulabilir bir hal alırken lezzetini de öldürüyoruz” şeklinde konuştu.

TEK PİŞİRİMLİK HALİNDE PAKETLENMELİ

Et kesilip dinlendirildikten sonra paketlemeye de değinen Başayar, etin tek pişirimlik şekilde porsiyonlanması gerektiğine vurgu yaptı. Başayar, insanların büyük porsiyonlar şekilde paketledikleri etleri dondurup daha sonrasında tüketmek istediklerinde çözdürüp içerisinden yeteri kadar aldıktan sonra tekrar dondurmak istemelerinin yanlış olduğunu belirtti.

EN SAĞLIKLI PİŞİRME YÖNTEMİ: HAŞLAMA

Başayar, “Hayvanlardan insanlara bulaşan birçok hastalık bulunuyor. Bu sebeple hayvanların veteriner kontrolünde kesilmesini tavsiye ediyoruz. Bakteri oluşumunu engellemek için ise pişirmek burada en önemli unsur. Ben bu sebeple az pişmiş eti tavsiye etmiyorum. Mutlaka et iyi bir şekilde pişmeli. Bunların yanında etin de diğer pişirme biçimleri arasında en sağlıklı olan teknik haşlama. Bu şekilde et hem kendi suyuyla pişiyor, hem çiğ kalmıyor hem de gereksiz yağa maruz kalmıyor” şeklinde konuştu.

BU HASTALIKLARI TAŞIYANLAR DİKKAT

Bayramla birlikte gelen dengesiz beslenmeyi de değerlendiren Başayar, risk grubunda olan hastaların dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Başayar, “Özellikle kalp damar hastaları, diyabet hastaları, obezite şikâyeti olan hastalar, hipertansiyonu olanlar, gut hastalığı olanlar risk grubu içerisinde diyebilirim. Bu hastalara tavsiyem eti öğle saatlerinde tüketmeliler. Çünkü akşam yenilen etler bu hastalarda sindirim sistemini etkileyerek kalitesiz uyku geçirmelerini sağlayabilir” dedi.

Buket Beslen/ İlksayfa